Ranieri conferma l’undici di Milano: Pisilli in netto vantaggio su El Shaarawy

NOTIZIE ROMA CALCIO – Per affrontare la “temibilissima” Lazio, Claudio Ranieri sembra intenzionato a confermare l’undici visto a San Siro domenica scorsa: il ballottaggio tra Pisilli ed El Shaarawy sembra vinto dal giovane centrocampista, che farebbe il suo debutto nel derby.

Per il resto formazione scontata: Hummels guiderà la difesa a tre, Saelemaekers e Angelino agiranno sulle fasce, mentre a centrocampo confermatissimi Konè e Paredes. In attacco i giallorossi si affideranno alla classe di Dybala e ai gol di Dovbyk, anche lui all’esordio nella stracittadina. Queste dunque le probabili formazioni dei quotidiani oggi in edicola.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, Pisilli; Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2)

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala; Dovbyk.

CORRIERE DELLA SERA (3-5-2)

IL MESSAGGERO (3-5-2)

IL TEMPO (3-5-2)

IL ROMANISTA (3-5-2)

TUTTOSPORT (3-5-2)

