Un derby al buio

AS ROMA NEWS – E’ il giorno del derby della Capitale. Che torna a giocarsi in notturna. Una prova di maturità per le due tifoserie, ma anche un test decisivo per Roma e Lazio. La prima a caccia di una vittoria che possa ridare un senso alla stagione: vincendo stasera i giallorossi potrebbero finalmente sterzare, e coltivare ancora un barlume di speranza di poter centrare un posto in Europa.

Per gli uomini di Baroni, ben 15 punti in più in classifica sopra, la partita di oggi ha altri connotati: vincerla significherebbe restare in scia delle prime tre e sognare di poter essere l’outsider per la vittoria del titolo, ma soprattutto consolidare un posto tra le prime quattro che le permetterebbe di partecipare alla prossima Champions League, un risultato insperato agli albori della stagione.

Vista la classifica e lo stato di forma delle due squadre, la Lazio parte con i favori del pronostico. Ma si sa, nelle stracittadine è impossibile (o quasi) azzardare previsioni. La Roma infatti pare aver finalmente imboccato la retta via con l’arrivo di Ranieri in panchina. Sor Claudio, fra l’altro, è un uomo derby a tutti gli effetti, avendoli vinti 4 su 4 da allenatore giallorosso.

Insomma, impossibile parlare di favorite stasera. La sensazione è che i due tecnici non faranno barricate, e quindi difficilmente assisteremo a una scialba sfida da zero a zero. La posta in palio è alta per entrambe le squadre, e per questo sarà un derby vibrante, dove conteranno qualità tecniche, ma anche fisiche e mentali. Lo spettacolo, in campo e sugli spalti, sarà assicurato.

