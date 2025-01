FPF, Friedkin sicuri: conti in miglioramento, la Roma rischierà solo una multa

AS ROMA NOTIZIE – Dopo l’articolo di ieri della Gazzetta dello Sport dove si paventava il rischio esclusione dalle coppe europee per la Roma per via dei problemi di bilancio, oggi il quotidiano sportivo milanese corregge il tiro e scrive come a Trigoria siano tutti molto sereni su quel versante.

I Friedkin sono consapevoli che, vista la situazione finanziaria non perfetta, la Roma non potrà rispettare i nuovi paletti del fair play finanziario, ma nessuno è convinto che possa arrivare la sanzione massima prevista, e cioè l’esclusione dalle coppe per la stagione 2026/2027. I conti infatti sono in costante miglioramento, e questo fa stare tranquillo il club giallorosso.

L’ultimo bilancio ha portato mostrato una situazione incoraggiante sia nei ricavi che nei deficit. I costi di gestione del club, inoltre, sono stati ridotti di circa 15 milioni di euro e ciò permette al club di non avere così tanta necessità dei soldi del gruppo Friedkin. Ecco perché la Roma spera che, vista la situazione in miglioramento, verrà sanzionata dall’UEFA al massimo con una multa.

Fonte: Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!