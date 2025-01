Pioli: “Contro la Roma ero sicuro di passare, all’Olimpico capii che col Milan era finita. E quell’offerta poco prima di partire per l’Arabia…”

AS ROMA NOTIZIE – Stefano Pioli, attuale allenatore dell’Al-Nassr, è tornato a parlare del suo periodo al Milan e della fine del suo ciclo in rossonero, svelando un retroscena interessante che riguarda anche la Roma.

“Quando ho capito che al Milan era finita? C’è stato un momento preciso: ritorno dei quarti di Europa League, Roma-Milan, all’Olimpico. All’andata avevamo perso 1-0. In spogliatoio, prima del match feci un discorso da pelle d’oca, uno dei miei più sentiti di sempre“, rivela l’ex tecnico rossonero.

“Ero sicuro di passare. Invece alla squadra non arrivò nulla e in campo fece poco. Lì mi accorsi che quello che davo non bastava più. L’empatia si era guastata“, conclude Pioli. Da lì il suo addio al Milan, poi il passaggio in Arabia. Con la Roma stessa che cercò di convincerlo, fuori tempo massimo, ad accettare la panchina giallorossa dopo l’esonero di De Rossi. Pioli non fa nomi, ma sembra confermare questa indiscrezione: “Ho ricevuto tre offerte. La prima a maggio, l’ultima poco prima dell’Arabia. Ma dopo la splendida avventura al Milan, non mi sembrava giusto allenare in Italia“.

Fonte: Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!