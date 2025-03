Ranieri, il corto muso ricorda Allegri. Ma avanza Pioli come suo successore

NOTIZIE AS ROMA – Altro giro, altra corsa, altro corto muso. A proposito di corse, in quelle dei cavalli per vincere basta mettere il “musetto avanti”. Gli intenditori di ippica capiranno al volo e il riferimento a Max Allegri non è di certo casuale, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero (D. Aloisi). Il suo nome è (stato?) caldo per la panchina giallorossa del prossimo anno e il terzo 1-0 di fila in Serie A fa sognare anche i tifosi: “Ranieri ci sta facendo abituare a Max“, scherzano sui social.

In campionato ne sono arrivati già 6 (uno con Juric). Quasi lo stesso numero raggiunto proprio da Allegri l’anno scorso con la Juve (7). Tutte le strade portano ad Allegri? Presto per dirlo. Ma al tecnico livornese la Capitale piace e non poco. Ha voglia di rimettersi in gioco e il ritorno al Milan lo convince a metà. Ieri è tornato a parlare Gian Piero Gasperini: “Sono stato chiaro sul futuro. Si è parlato solo di me? Non l’ho fatto io, sono cose che non si possono evitare“.

Un passo indietro rispetto alle belle parole sulla Roma di una settimana fa. Nel listone dei possibili allenatori ci sono anche Sarri e Pioli. Il secondo era stato già cercato dopo l’esonero di De Rossi ed ha una clausola che permetterebbe di liberarsi dall’Al-Nassr.

Fonte: Il Messaggero