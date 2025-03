Calciomercato Roma: Hermoso vuole restare al Bayer, presto i colloqui con la Roma

AS ROMA NOTIZIE – Il futuro di Mario Hermoso potrebbe continuare in Bundesliga. Il difensore spagnolo, attualmente in prestito dalla Roma al Bayer Leverkusen, ha espresso il desiderio di restare in Germania anche oltre la fine della stagione. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal giornalista Florian Plettenberg di di Sky Sport DE, il club tedesco è stato informato della volontà del giocatore, e a breve dovrebbero partire i colloqui tra i due club per trovare una soluzione.

Hermoso, 29 anni, è attualmente ai box a causa di un infortunio al tendine del muscolo pettorale, che lo ha costretto a uno stop forzato nelle ultime settimane. Nonostante ciò, il suo rendimento con il Bayer Leverkusen è stato positivo, convincendo l’allenatore Xabi Alonso del suo valore nella rosa della squadra attualmente in corsa per il titolo di Bundesliga.

Il prestito di Hermoso scadrà in estate e, ad oggi, il club giallorosso non ha ancora discusso con il Bayer Leverkusen un possibile trasferimento a titolo definitivo. Tuttavia, le trattative sono previste nelle prossime settimane e la Roma dovrà decidere se monetizzare la cessione del difensore o reintegrarlo in rosa per la prossima stagione: deciderà il nuovo allenatore. Al momento però sembra più probabile che Hermoso possa non fare rientro a Trigoria.

🚨⚫️🔴 Mario #Hermoso would like to stay at Bayer 04 beyond the end of the season – and Leverkusen have been informed.

The loan deal for the 29y/o centre-back from AS Roma expires in summer. He’s currently sidelined with a tendon injury in his pectoral muscle.

No new… pic.twitter.com/p5lOScfRkL

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 31, 2025