“ON AIR!” – VISNADI: “Rimonta Roma dopata dal calendario”, CORSI: “Pellegrini distrutto dalla fascia, è arrivato alla frutta”, PES: “Spero che sia Italiano il prossimo allenatore”

David Rossi (Rete Sport): “Quando ci sono così tante squadre coinvolte in un obiettivo, ogni domenica capitano scontri diretti. Il Bologna e il Milan questa settimana giocano la semifinale di Coppa Italia, e la prossima la Lazio ha il Bodo in Europa League prima del derby e subito dopo…E’ partito il volatone, e chissà se sarà come nel ciclismo, che chi parte davanti è sfavorito, mentre chi sta dietro sfrutta la scia. Nel caso saremmo piazzati benissimo…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io penso che per Pellegrini l’esperienza in giallorosso sia finita, spero giusto nell’ultimo guizzo nel derby…Roma-Juventus? Arbitrerà Moggi…scherzi a parte, sono preoccupato per le assenze. Konè? E’ altalenante, magari anche il gioco della squadra lo penalizza e con Cristante forse non è una coppia ben assortita. Volata Champions? Dalla Roma fino all’Atalanta sono tutti in corsa. Io penso che lì il rapporto tra Gasperini e la squadra sia finito. I giocatori sopportano se c’è una prospettiva, un obiettivo, ma qua sembra che si sia rotto qualcosa…Lazio-Torino? Non la guarderò, anche perchè faccio l’effetto contrario: se la guardo, il primo tempo finisce 4 a 0…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Purtroppo abbiamo preso solo tre punti al Milan, le squadre che ci fanno concorrenza hanno vinto tutte, aspettando stasera la Lazio…Allenatore? Sembra che stiano salendo le quotazioni di Pioli. Io preferirei Gasperini o Allegri, e in subordine Mancini, ma anche Pioli mi sembra una persona perbene, da Roma e da Ranieri. Ma qualunque allenatore arrivi dobbiamo fare il tifo per lui, questo è il dovere del tifoso…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Pellegrini? Non so cosa abbia. Vorrebbe ma non riesce. Non è una questione di voglia, è spaesato. Non riesce a trovare la posizione in campo, col Lecce nella prima mezzora avrà toccato due palloni. Prima poteva starci un problema fisico, ora non c’è più nemmeno questo. Sono d’accordo con Ranieri che senza Dybala è giusto provare a recuperarlo. Però non questo Pellegrini. Da lui mi aspetto un po’ di cattiveria, di presenza in più…Purtroppo ho paura che sia stata l’ultima occasione per lui quella dell’altra sera…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Ma visto che non si possono fare grandi acquisti per i prossimi due mercati, ma perchè non tenerci Ranieri? Io me lo tengo, e poi via agli acquisti, agli stadi e agli scudetti… Pellegrini è certificato che è arrivato alla frutta. Lui sta cedendo sotto il peso di quella fascia, lo ha distrutto, e non è stato accorto il suo procuratore a dirgli: “Lascia stare, degliela a un altro“…Io sono convinto che lascerà, se non lo fa è un problema della Roma, che le va bene tutto…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Per me Konè ha giocato peggio di Pellegrini a Lecce. Pellegrini proprio non si è visto, Konè invece ha fatto partire due contropiedi loro di dimensioni galattiche. Parliamo di due giocatori che hanno fatto malissimo…Pellegrini destinato ad andare via? A me sembra che valga per tutti e due: a uno gliel’hanno detto, mentre l’altro ce l’ha detto…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La corsa Champions si allarga, l’Atalanta dice addio alla corsa scudetto e ora si ritrova invischiata nella lotta per il quarto posto. E’ in un momento di “down“, e l’addio di Gasperini potrebbe coincidere con un calo di tensione, è la fine di un ciclo e può mancargli qualcosa… Il Bologna ora è a soli due punti dai bergamaschi, e con tutta la Champions giocata quest’anno e una semifinale di Coppa Italia. Italiano è veramente bravo, ma penso che ci sia un discorso di rinnovo avviato col Bologna. La Roma doveva esserci andata forte già da prima, io ci spero che possa essere lui il prossimo allenatore, mi sembra un tecnico pronto per fare il salto…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Konè è acerbo, è ancora giovane, deve imparare a gestirsi e avere più continuità nel corso della partita, va ancora troppo a sprazzi. Ma io penso sia un limite anagrafico e non tecnico. Saelemaekers purtroppo invece è questo, è un giocatore molto discontinuo, altrimenti sarebbe stato al Real Madrid. Per me è un grandissimo giocatore, ma ha dei limiti, anche caratteriali. Il giallo preso a Lecce è da multa molto salata che spero la società gli possa comminare. Fra l’altro Ranieri è stato costretto a toglierlo perchè continuava a protestare. Alcuni calciatori pensano che gli arbitri siano a loro disposizione. Manganiello ha sbagliato a non vedere quel fallo lì, ma devi capire che sono errori che un arbitro può commettere, non puoi pensare che ci sia sempre un complotto dietro o un accanimento nei tuoi confronti…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “La Roma sta andando avanti senza Dybala ma anche senza Pellegrini. Speriamo che riesca a fare due cose fatte bene da qui alla fine del campionato, perchè faccio fatica a pensare che qualcuno possa offrire dei soldi per Pellegrini, e siccome deve andare via dalla Roma sarebbe meglio per tutti se facesse un paio di cose fatte bene. Ora invece è spuntato l’ucraino, che ha dato una risposta importante su come si fa il centravanti: dei 16 gol fatti, questo contro il Lecce è quello più da attaccante, con forza fisica, qualità tecnica e una ciavattata in porta…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La mia raccolta firme per lasciare Ranieri continua, è la soluzione migliore, e lo credo veramente. La squadra ha fatto fatica nelle ultime partite, ma è normale che sia così, e lui riesce a tenere i fili e a portarle a casa. Sono segnali importanti, Ranieri è al comando ed è riuscito dopo nessuno sarebbe riuscito…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Il sorpasso della Roma? Non penso che la Lazio si giochi la Champions. Se poi ci va, e ha le possibilità per farlo, avrà fatto una grande impresa. Ma se anche andasse in Europa League sarebbe un ottimo risultato, anche perchè deve giocare un quarto di finale. Stasera partita molto importante, se vince zittisce un po’ tutti quanti…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La sconfitta dell’Atalanta rimette in gioco il terzo posto, se guardate il calendario dei bergamaschi è il peggiore, sono solo scontri diretti o quasi. E poi c’è la condizione della squadra, ieri è stata dominata in lungo e in largo dalla Fiorentina, e il suo posto in Champions non è sicuro per niente. Quando Gasperini ha annunciato che se ne sarebbe andato, si è rotto qualcosa… La Roma? Può andare in Champions, lo dice la classifica e il suo rendimento attuale. Il fatto che abbia vinto giocando male è un segnale, vuol dire che ci credi. Con la Juve sarà una partita chiave, se la Roma vincesse anche questa sarebbe molto lanciata. E può battere la Juve…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Corsa Champions? La Juve è la più forte, l’Atalanta sembra irriconoscibile, ma c’è anche la Lazio se vince stasera. Juve e Bologna sono quelle con più chance, l’Atalanta quella più stanca… La Roma? I filotti li hanno fatto più o meno tutte le prime, ha fatto sette vittorie con avversarie che devi battere per forza altrimenti sono punti persi pesantemente. Questo mese ci dirà che cosa vorrà fare la Roma, con quelle squadre lì capisci cosa vale davvero, altrimenti c’è un po’ di doping su questa rimonta…”

