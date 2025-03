Scommesse: Allegri è il favorito alla panchina della Roma davanti a Sarri e Pioli

NOTIZIE AS ROMA – La panchina della Roma per la stagione 2025/26 è al centro dei pronostici dei bookmaker, con un duello toscano in vista. Secondo gli analisti, Massimiliano Allegri è in testa, con una quota di 2,50, in discesa rispetto alla quota di 3,00 di pochi giorni fa. L’ex tecnico della Juventus sembra essere il favorito per prendere il posto di Claudio Ranieri alla guida della Roma, ma non è l’unico nome sul tavolo.

Maurizio Sarri, l’ex allenatore della Lazio, segue a stretto giro con una quota di 3,25, migliorando sensibilmente dalla quota di 4,00 offerta solo una settimana fa. Stefano Pioli, attualmente in Saudi Pro League, è un altro nome che guadagna terreno, con una quota fissata a 4,75, mentre Roberto Mancini (ex allenatore della Nazionale) è dato a 6,00. Entrambi rappresentano opzioni alternative che potrebbero sorprendere i tifosi giallorossi.

L’ex favorito Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, sembrava in pole per la Roma, ma le recenti dichiarazioni di Claudio Ranieri hanno fatto scivolare il tecnico bergamasco nelle retrovie. La quota per Gasperini ora si attesta a 7,50, rendendo sempre più improbabile il suo approdo nella capitale.

Il futuro della panchina della Roma è quindi in bilico, con Allegri, Sarri e Pioli i principali candidati per la stagione 2025/26. Il club giallorosso si prepara a fare una scelta strategica che potrebbe determinare il futuro della squadra, sia in Serie A che nelle competizioni internazionali.