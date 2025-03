Calciomercato Roma: anche i giallorossi in fila per Andrey Santos

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Un nome sul taccuino delle big di Serie A: si tratta di Andrey Santos, centrocampista classe 2004 di proprietà del Chelsea e in prestito allo Strasburgo. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, il brasiliano piace a Inter, Milan, Juventus, Napoli e Roma, mentre all’estero ha attirato l’interesse di Atletico Madrid, Bayern Monaco, Monaco e PSG.

Il Chelsea, però, ha intenzione di tenerlo in rosa dopo il rientro dal prestito in Francia e la cessione è ritenuta un piano B anche da parte dell’entourage di Santos. Ma in caso di cessione si partirebbe da 35-40 milioni, prezzo nettamente salito rispetto ai 7 milioni di qualche anno fa quando Santos fu offerto e rifiutato da praticamente tutte le big italiane.

Fonte: Calciomercato.it