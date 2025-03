AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di lunedì 31 marzo 2025.

ORE 11:15 – E’ NATO LAUTARO, IL TERZO FIGLIO DI PAREDES – Leandro Paredes e sua moglie, Camila Galante, sono diventati genitori per la terza volta: dopo Victoria e Giovanni, oggi è nato il terzo figlio Lautaro. “Benvenuto amore! Lautaro Paredes 31/03/2025“, ha scritto il centrocampista su Instagram. Tra i vari commenti spicca quello di Paulo Dybala: “Vi amo“.

ORE 9:30 – PELLEGRINI A RISCHIO PER IL DERBY – Lorenzo Pellegrini, l’uomo derby di queste ultime stracittadine, rischia di saltare la partita contro la Lazio: il capitano giallorosso è diffidato e con un giallo nel match contro la Juventus verrebbe automaticamente squalificato. (Il Romanista)

ORE 8:45 – OLIMPICO TUTTO ESAURITO PER LA JUVE – L’attesa per Roma-Juventus cresce e i tifosi si sono già mobilitati per garantire il pienone sugli spalti. Da giorni non ci sono più biglietti, nemmeno sulle due tribune. Tutto esaurito, compreso il settore ospiti. Oltre 65mila spettatori allo stadio, con possibile record stagionale di incasso. (Corriere dello Sport)

ORE 8:30 – CELIK RIENTRA E TAPPA IL BUCO A DESTRA – Zeki Celik dovrebbe tornare ad allenarsi a pieno regime questa settimana e tappare il buco che si è venuto a creare a destra: Rensch e Saud sono ai box per infortunio, Saelemaekers è squalificato e contro la Juve non ci sarà. (Il Tempo)

