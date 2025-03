Roma, Adnkronos: “L’allenatore sarà italiano e di consolidata esperienza internazionale”

NOTIZIE AS ROMA – Il prossimo allenatore della Roma “sarà italiano, con una profonda conoscenza della Serie A e con una consolidata esperienza internazionale. I Friedkin vogliono un profilo pronto ad aprire un ciclo, a lavorare su un progetto almeno triennale“. Questa l’indicazione che raccoglie l’Adnkronos da fonti autorevoli.

“Chi oggi si sbilancia su nome o su un altro può fare riferimento a un candidato, a un’ipotesi. Quello che si può escludere con ragionevole certezza è che si facciano scelte ‘esotiche’ o scommesse che non siano funzionali a un investimento sulla carta ‘sicuro’: Dan e Ryan Friedkin hanno metabolizzato gli errori fatti in questa stagione“, racconta chi è abituato a seguire da vicino le scelte imprenditoriali della proprietà americana in altri settori. Non solo.

“La presenza di Claudio Ranieri, verso cui è cresciuta evidentemente nel tempo la considerazione della proprietà, è una garanzia in questo senso“. Di più, al momento, non trapela. Il nome che sarà scelto, e che potrebbe essere annunciato presto, corrisponderà a questo identikit, che inevitabilmente può essere accostato a una lunga lista di potenziali candidati: Stefano Pioli, Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, Gian Piero Gasperini (nonostante la smentita di Ranieri). Ma anche Vincenzo Montella, Roberto Mancini, Roberto De Zerbi.

Va considerata però un’altra indicazione, arrivata direttamente da Ranieri. Il nuovo allenatore della Roma sarà scelto anche in base ad alcune predisposizioni personali: la disponibilità a considerare i vincoli finanziari in sede di mercato, a mettersi in gioco per costruire il futuro, a identificarsi con una piazza che ha dimostrato di premiare le figure carismatiche. La somma di queste caratteristiche, che Ranieri possiede e che sa valutare più di ogni altro, potranno fare la differenza.

