SERIE A, Ginetis gela l’Olimpico: il Toro ferma la Lazio (1-1). Biancocelesti a 52 punti insieme alla Roma

AS ROMA NOTIZIE – La Lazio non riesce a tornare davanti alla Roma, rimontata dal Torino nel posticipo serale di questo lunedì: all’Olimpico finisce uno a uno. Succede tutto nella ripresa: vantaggio dei biancocelesti con Marusic, pareggio di Ginetis a otto minuti dalla fine.

Con questo risultato la squadra di Baroni raggiunge quota 52 punti, appaiata alla Roma, che dopo la vittoria di Lecce aggancia la Lazio al sesto posto, avanti però ai biancocelesti per via dello scontro diretto al momento favorevole. La corsa Champions resta più che mai in bilico.

Giallorossi.net – T. De Cortis