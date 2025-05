RANIERI: “Costruiremo una squadra che farà orgogliosi i tifosi, non potremo sbagliare acquisti. Saelemaekers? Senza Dybala non era più lo stesso” (VIDEO)

Penultima conferenza stampa prepartita da allenatore della Roma per Claudio Ranieri. Il tecnico, deciso ad appendere la casacca da tecnico al chiodo, parla oggi della sfida contro il Milan di domenica sera, delle emozioni per l’ultima all’Olimpico e delle polemiche arbitrali dei giorni scorsi. Queste le sue dichiarazioni.

Il reparto avanzato è da alta classifica o va potenziato?

“Ne parleremo a fine campionato, non è il momento. Vedremo il da farsi”.

Vuole aggiungere qualcosa riguardo all’episodio di Bergamo?

“Resto della mia idea. Non giudico il rigore, ma uniformità. Ci sono stati sia in campionato che in Champions errori simili e il VAR non è intervenuto. Vorrei sapere. Poi che il presidente dell’Aia difenda la propria squadra ci sta. Io discuto che sia chiaro ed evidente, perchè quello che è successo è capitato in altre occasioni e il VAR non è intervenuto. Ma con molta tranquillità…”

Cosa le mancherà di più dell’allenare, e dove sta il di più della Roma?

“Il di più è l’essere romanisti. E’ logico che salire quegli scalini è una cosa che va oltre. Il fatto che lo stadio sia pieno è perchè la squadra dà il meglio”.

La Roma l’anno prossimo può essere competitiva per lottare tra le prime quattro e lottare per lo scudetto?

“Abbiamo due aperture di mercato dove saremo ristretti. Cercheremo di sbagliare il meno possibile, poi spesso non vince la più forte ma chi cerca di costruire qualcosa. Dobbiamo migliorare, abbiamo iniziato a mettere le fondamenta, piano piano costruiremo una squadra che sarà un orgoglio per i tifosi”.

Saelemaekers ha giocato poco, è cambiato qualcosa nei piani futuri?

“Di mercato non parlo. Soulè si è adattato bene su quella fascia, Saele aveva creato una connessione meravigliosa con Dybala, da quando manca non era più lo stesso. Ma Alexis è sempre nella mia mente, è un giocatore importante”.

Quanto è importante raggiungere un posto in Europa sotto l’aspetto finanziario?

“Sicuramente è importante, io come allenatore voglio arrivarci. Penso a dove l’ho presa e i sacrifici che ha fatto la squadra. Poi è anche importante per la società”.

Con l’Atalanta nel secondo tempo si è abbassata molto, è una scelta in prospettiva Milan?

“C’è da dire che quando ci abbassiamo, è difficile che ci fanno gol. Non è una questione mia che gli chiedo di abbassarsi, è anche la forza dell’avversario. L’Atalanta è pericolosissima nelle ripartenze, così come lo siamo stati noi. Se avessimo fatto i gol e il rigore, riparlavamo della stessa partita dell’Inter”.

Hummels e Paredes, come mai non giocano nelle ultime partite?

“Cosa abbiamo fatto in quelle nove partite? Grazie…”.

Si cercherà in futuro di dare continuità al suo lavoro?

“Cercheremo di fare il meglio, seguendo la linea dei giocatori che abbiamo, senza stravolgere troppo”.

Lo stadio le riserverà un tributo. La Roma ha organizzato qualcosa?

“No, non lo so. Se l’hanno fatto è giusto che non me lo dicano. Sono 500 in serie A, sono contento. Sono cose che rivedrò tra un mesetto, spero di avere tempo di riguardare quello che ho fatto…(ride, ndr)“.

La Roma può sacrificare un big, da Svilar a Ndicka? Dobbiamo aspettarcelo?

“Ne avete parlato voi, noi in società no. Il mercato è sempre aperto a mille situazioni. Cercheremo di dare una squadra competitiva. Lo zoccolo duro, la mentalità, questo è importante. Questa è una squadra seria, che fa squadra, che si aiuta, e non possiamo sbagliare i giocatori che arrivano”.

Queste è il compleanno di Bove? Le piacerebbe un suo ritorno alla Roma, non da calciatore?

“Voi non lo sapete, Io avevo chiesto Bove a Mourinho e lui mi disse no, altrimenti sarebbe venuto a Cagliari. Gli faccio gli auguri, è un ragazzo meraviglioso. Non lo conosco, ma ho letto le sue interviste, e basta poco per capire che tipo di intelligenza ha un uomo.”