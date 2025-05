“ON AIR!” – CORSI: “Ma ad Allegri va ancora di allenare?”, NARDO: “Saelemaekers il Taddei dei nostri tempi”, ORSI: “Se il Milan si sveglia bene, si fa dura per la Roma”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Se la Roma vince col Milan, cosa abbastanza probabile, e la Lazio non vince a Milano, tu ti presenteresti a Torino sapendo che con i tre punti saresti matematicamente in Europa League…ed è già un primo obiettivo. E vi dico di più: se la Roma batte il Milan e la Lazio perde con l’Inter, ai giallorossi basterebbe un pareggio a Torino per essere matematicamente in Europa League…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Col Milan devi vincere e mi aspetto una formazione più offensiva, con Saelemaekers a destra al posto di Rensch. L’olandese non ha giocato peggio di altri a Bergamo, ma fa quell’errore grave che ti costa il gol. Io Rensch nella Roma dell’anno prossimo me lo immagino, molto più degli altri acquisti di gennaio. Salah-Eddine? Mamma mia…pagato otto milioni più due…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se la Roma non annuncia l’allenatore nei giorni immediatamente successivi alla partita di Torino, significa che non è ancora stato scelto… Gasperini? A mia sensazione è più probabile che resti all’Atalanta…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Allegri è stato fotografato a Roma…è già finito il tormentone Gasperini, che pare stia trattando il rinnovo con l’Atalanta, e si ricomincia con Allegri. Ma perchè è tornato a Roma? Se vero che il Milan sta puntando Sarri, e che Conte resta al Napoli, ma Allegri dove va? La domanda che mi faccio a questo punto è: ma gli va ancora di allenare?…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Allegri è a Roma per gli Internazionali di Tennis…ma scusate, era a vedersi le eliminatorie e poi non c’è per le finali? … Celik e Abraham in Turchia? Dobbiamo decidere l’allenatore anche perchè cambia tantissimo se giochi a tre o a quattro. Ecco perchè è importante la scelta del nuovo tecnico, non per la morbosità della curiosità, ma perchè sei al 16 di maggio e tu ancora non hai deciso niente…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Saelemaekers è stato il migliore a destra per diversi mesi, la qualità del giocatore può fare la differenza. E’ uno dei pochissimi che sa saltare l’uomo, è intelligente tatticamente, io sinceramente lo metterei in campo domenica, può fare anche il trequartista alle spalle di Dovbyk. Il Milan? Ha la possibilità di scavalcare la Roma se dovesse vincere domenica, e ha una rosa di livello, può fare qualunque tipo di partita…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Saelemaekers è il Taddei dei nostri tempi, è giovane ma al contempo esperto, è uno ha già parecchi anni di Serie A alle spalle e in una rosa ci sta alla grande. Poi certo, dipende anche da che prezzo ti chiede il Milan… I rossoneri al massimo possono puntare alla Conference, e io penso che per loro non sia una grande attrattiva. Io da romanista quella coppa la giocherei pure, ma un club come il Milan non so quanto voglia correre il rischio di giocare la Conference l’anno prossimo, e questo secondo me è un aspetto da considerare domenica…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Giocando in casa contro il Milan e avendo la necessità di vincere, non hai bisogno di Rensch in fascia, ma potresti giocare con Soulè o Saelemaekers in quel ruolo. Le due punte? Io auspico un altro trequartista alle spalle di Dovbyk, tipo Baldanzi…Previsione sulla classifica finale? Quarta la Roma, quinta la Juventus, sesta la Lazio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Dopo aver visto il Milan giocare in quel modo lì mi aspetto poco, dipenderà dalla Roma, che ha motivazioni e la speranza. La Roma ci ha abituato a saper giocare queste partite, lo ha fatto anche a Bergamo nonostante la sconfitta, e la squadra vorrà fare un regalo al mister per la sua ultima all’Olimpico. Il Milan è quasi meglio che abbia perso contro il Bologna in finale, altrimenti avrebbe messo una toppa sullo strappo, così devi per forza voltare pagina provando a fare una stagione tipo Napoli quest’anno…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Il Milan ha deluso anche perchè ha trovato un Bologna che ha giocato molto bene. Il Milan è destinato a rimanere lì, amorfo, e la Roma domenica potrebbe riprendere il suo cammino…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Io tutte ste certezze sul Milan non le ho, spesso si risolleva dopo partite molto deludenti. Non sai mai in che giornata lo trovi, se è in giornata è una squadra forte. E’ una partita complicata, dipende da come si sveglia il Milan: se si sveglia bene, diventa difficile, se si sveglia normale la Roma avrebbe gioco facile. Le motivazioni sono diverse, ma se guardo il lato tecnico, la partita è complicata…”

