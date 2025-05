Ranieri: “Hanno aspettato le ultime due giornate per farmi arrabbiare. Var applicato al contrario, la mia reazione è il minimo”

Claudio Ranieri si avvicina alla fine del suo percorso da allenatore e lo fa con l’eleganza e la schiettezza di sempre. Ieri mattina il tecnico giallorosso ha ricevuto il Premio Giuseppe Colalucci e, con un pizzico di malinconia, ha ammesso: “È il momento giusto per questo riconoscimento, perché sono giunto alla fine della mia carriera”.

Poi, il solito Ranieri: battuta pronta e stoccata a chi di dovere. Il riferimento è al discusso episodio del rigore prima assegnato e poi tolto nella gara di Bergamo: “Hanno aspettato le ultime due giornate per farmi arrabbiare. Se ci spiegano che il protocollo VAR va applicato in un certo modo, e poi fanno il contrario e lo rivendicano pure, una reazione come la mia è il minimo”, ha dichiarato ai giornalisti.

Ora testa solo alle ultime due gare di campionato: “Dobbiamo dare il massimo contro Milan e Torino, poi quel che sarà, sarà”. E sul prossimo avversario, reduce dalla sconfitta in Coppa Italia, Ranieri è chiaro: “Non ho visto tutta la finale, solo l’ultimo quarto d’ora. Ma se il Milan sarà arrabbiato, noi lo saremo ancora di più”.

Fonte: Corriere dello Sport