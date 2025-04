RANIERI: “Per la Champions ci proviamo ma è difficile. Non so se questa Roma può bastare. Ancelotti in lista? Non ne parlo più…”

AS ROMA NEWS – Claudio Ranieri interviene ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Hellas Verona, gara valida per la 33esima giornata di campionato. Queste le dichiarazioni del tecnico giallorosso al termine del match.

CLAUDIO RANIERI A SKY SPORT

Siete a meno due dalla Champions, era una provocazione la sua?

“Non lo so, io accetto le scommesse, datemi i soldi. Ragazzi, non è facile. Un conto è dire che i ragazzi stanno facendo una cosa straordinaria, noi ci proviamo, ma poi c’è il pensiero e poi l’azione. Ci siamo, vogliamo fare bene. Campionato iniziato male, vogliamo finirlo bene”.

Che cosa ci dite questo dato sul valore della rosa della Roma?

“C’è un buon gruppo. Io non resto, ma bisogna lasciare tempo al nuovo allenatore per plasmarlo. Con me sarebbe una anno perso e non voglio che la Roma perda tempo. E’ giusto un allenatore che sa quello che vuole”

Se i Friedkin mettessero quei due giocatori, avrebbe più senso restare?

“No, non c’è più senso, basta…”

La lista degli allenatori è consegnata, ma Ancelotti merita un aggiornamento?

“Non ne parlo più dell’allenatore, mi dispiace…”

CLAUDIO RANIERI A DAZN

Partita di sofferenza stasera. Quanto vale questa vittoria?

“Tanto, e lo stiamo vedendo. Il girone di ritorno è sempre più difficile di quello di andata. Abbiamo visto anche il Napoli che sofferenza ha avuto, ha segnato al settantesimo. Il campionato è bello per questo, affrontavamo una squadra in un momento d’oro. Giocano in verticale e ti vengono a fare il contro pressing, sono un rullo compressore. siamo stati molto bravi perché gli abbiamo lasciato 1/2 contropiedi senza correre troppi pericoli, visto che Svilar se non sbaglio ha fatto due parate. Loro sono stati molto bravi , si chiudevano nella loro metà campo e ripartivano. Abbiamo trovato subito il varco giusto, al quarto-quinto minuto, e buon per noi”.

Sul coinvolgimento di Dybala.

“Lo vedete. Lo conoscevate come giocatore e io dicevo che era un leader perché quando parlava tutti lo ascoltavano. Parla ancora adesso, dentro lo spogliatoio prima che la squadra vada in campo, e questo è bello perché un giocatore così importante da forza e tranquillità a tutta la squadra”.

Non si gioca neanche 50 centesimi sulla qualificazione in Champions?

“No, non mi gioco niente perché ci sono troppe squadre davanti e dobbiamo vedere gli altri risultati. Dico sempre che ci deve essere un sogno, un pensiero, che va messo da parte perché poi bisogna lavorare. Siamo nel momento in cui dobbiamo agire, dobbiamo essere determinati e decisi come oggi. Dobbiamo affrontare partita per partita, sappiamo che abbiamo degli scogli importanti ma ce la giochiamo con tutti, perché se è difficile per noi voglio sia difficile anche per gli avversari”.

CLAUDIO RANIERI IN CONFERENZA STAMPA

E’ cambiata la posizione sulla Champions? L’obiettivo?

“Non è cambiato. L’obiettivo è far bene domenica prossima”.

E’ vero che i Friedkin gli hanno chiesto di restare?

“E’ un discorso trito, non lo voglio riaffrontare. Parliamo della partita, è più importante”.

Tante vittorie di corto muso, cosa manca per chiudere le partite?

“Meglio vincerle intanto. Avete visto il Napoli? Non c’è niente di facile alla fine del campionato. Il Verona è uno schiacciasassi, noi siamo stati bravi, i ragazzi mi hanno seguito alla lettera. Questo mi fa piacere, quando i giocatori capiscono che l’allenatore li sta mettendo in guardia”.

Sono mancate le verticalizzazioni? Può bastare questa Roma per vincere le prossime partite?

“Non so se può bastare, per questo dico che non è facile fare quello che dite. Il Verona è in un grande momento di forma, giocano in verticale e sono molto veloci, gli abbiamo concesso poco e questo significa che abbiamo fatto una gran partita”.

Le energie della squadra come stanno?

“Due mesi fa giocavamo con altra leggerezza, ora siamo tutti alla ricerca di punti. Fisicamente stiamo bene, altrimenti non tieni questi ritmi, ma non c’è lo stato di forma di tutti e forse qualcuno è stanco mentalmente e devo essere bravo a dosarli.