RANIERI: “Dovremo stare in regola coi conti, vedremo come andrà la stagione. Sancho? Serviva una cessione eccellente. Coi Friedkin condivisione totale” (INTEGRALE)

Nel pomeriggio Sky Sport ha mandato in onda un’intervista rilasciata da Claudio Ranieri, senior advisor del club ed ex tecnico dei giallorossi, ai microfoni dell’emittente satellitare. Queste le sue dichiarazioni integrali:
Prima di tutto, partiamo dal nome. Claudio Ranieri… come la chiamo? Sono un po’ in difficoltà: mister va bene?
“Mister va benissimo”.
Ci racconta un po’ questo nuovo ruolo: se le manca un po’ l’adrenalina del campo, se i consigli che lei dà ai Friedkin in qualche modo sostituiscono questo aspetto emotivo?
“Devo dire che negli ultimi anni della mia carriera sono stato spesso a casa fino alla chiamata. Soltanto con il secondo anno della Sampdoria e il secondo anno del Cagliari ho iniziato la preparazione. Se no, mi lasciavano a casa per l’estate e poi venivo chiamato (ride, ndr). Per cui ancora non percepisco quella mancanza, ma devo dire che ho fatto parecchie videocall in questo mese di mercato, sono stato molto attivo. Certo, poi quando vedi le partite ti piacerebbe stare lì, però io credo che ci sia un’età per tutto. Questa è la mia età di stare fuori, vedere e aiutare gli altri”.
Ha parlato di mercato: sfrutto questo assist che mi ha dato. Ci sono alcuni aspetti un po’ complicati da capire, mister, perché c’è un quadriennio da completare nel rapporto con l’UEFA nel 2026. Che cosa succede il 30 giugno 2026? Che tipo di risposta dovrete dare alla Federazione Europea?
“Dovremo stare in regola con i conti. Vediamo come va il campionato, vediamo come ci classificheremo, che percorso faremo in Europa League. Sono tutte entrate che porteranno dei valori aggiunti. Poi dopo al limite ci sarà da vendere qualcuno, perché non possiamo permetterci di prendere il cartellino rosso. Lo scenario è questo: se benauguratamente arrivassimo in Champions League, con il cartellino rosso non la potremmo disputare. Dobbiamo tenere i conti veramente a posto”.
Allora prendo proprio spunto da questo elemento che ha tirato fuori. Si fa fatica un pochino a trovare la sintesi tra questo che ci ha ricordato e un’operazione che sembrava fattibile, come quella di Sancho, che era molto molto costosa. Se bisogna rivolgersi all’UEFA con questo equilibrio, com’era ipotizzabile una trattativa così ingombrante dal punto di vista economico?
“Economicamente era molto, molto pesante, però i Friedkin pur di accontentare l’allenatore l’avrebbero fatta. Certo, ci sarebbe stato da vendere qualcuno: finché non fosse uscito un pezzo pregiato non avremmo potuto farla. Ma quel pezzo pregiato non credo che si sarebbe mai venduto, perché i giocatori di valore noi vogliamo tenerceli. Più in generale, abbiamo inserito dei giovani, sperando che con il nuovo allenatore vengano valorizzati al massimo. Perché se fosse necessario dovremmo eventualmente vendere e rientrare nei parametri di questo Fair Play Finanziario”.
Quali caratteristiche devono avere i giocatori sui quali investite?
“Sicuramente forti, perché siamo la Roma, e giovani ma già con qualche speranza in più. Ripeto, siamo la Roma, non una squadra che non ambisce a entrare nelle coppe. Servono giocatori di belle speranze e per questo è stato scelto dai Friedkin un allenatore che ha nel suo pedigree questa qualità: quella di scoprire, tirar fuori il meglio da ogni giocatore. Ci aspettiamo questo”.
Che tipo di vicinanza c’è da parte della proprietà verso la squadra e la dirigenza?
“Totale. Io non so quante videocall, chiamate, messaggi ho fatto giorno dopo giorno. Se non mi si vede è perché non voglio: non devo né voglio apparire. Ci sono l’allenatore, i giocatori… sono loro che devono essere messi in mostra. Io sto dietro le quinte e cerco di aiutare nel mio piccolo quello che posso fare. Lo faccio veramente con tutto il cuore per la Roma”.
Conosce benissimo l’ambiente, il territorio tutto della Roma… che valutazione dà di questo primo approccio di Gasperini a Roma?
“Ottimo, ma ne ero sicuro. Quando abbiamo fatto una lista e i Friedkin hanno scelto Gasperini, eravamo sicuri di lui. Si parlava di antipatia, ma io ho detto che per me era ancora di più dell’antipatia: era qualcosa oltre, di un avversario veramente molto difficile da affrontare. Però poi quando ce l’hai a tuo favore le cose cambiano. È un allenatore che pretende, esige il massimo da sé stesso prima di tutti e poi dagli altri: per cui questo ci voleva per la piazza di Roma. Io ne sono super convinto e sono super convinto che farà un grandissimo campionato”.
Il nuovo gruppo di lavoro sarà chiamato anche a gestire due situazioni di due giocatori di altissimo livello, che hanno dei contratti che economicamente sono abbastanza impegnativi. Parliamo di Pellegrini e Dybala: scadenze diverse, ma argomenti da affrontare. Allenatore e direttore sportivo su Pellegrini hanno già comunicato una decisione. Qual è la sua idea? E su Dybala: si comincerà a parlare di futuro prima o poi?
“Io credo che tutto dipenderà da questo campionato in corso. L’allenatore vuol sempre vincere, per cui metterà in campo giocatori che reputa che possano far vincere la Roma in quella determinata partita. Ricordiamoci l’Atalanta: gli attaccanti li cambia e li varia spesso proprio perché chiede loro quel surplus di pressing e di determinazione. Dipende da quello che faranno non solo loro: tutti i giocatori devono dare il meglio e poi durante l’anno si deciderà”.
Però loro hanno situazioni contrattuali un po’ più impegnative rispetto agli altri, quindi anche il contenuto economico sarà un valore.
“Sì, certo, ma tutto dovrà essere proporzionato al Fair Play Finanziario e a quello che possono dare. Noi vorremmo che dessero il 100% ad ogni partita, che fossero i giocatori-faro di ogni partita. Se sarà così, sicuramente ci sarà da pensare e vedere bene tutto”.
Questa è una società che ha messo dentro profili diversi: Massara come DS, Gasperini allenatore, lei in questo nuovo ruolo. Che sinergia c’è tra voi, che condivisione?
“Totale, ripeto: con i Friedkin ci siamo confrontati più volte. Certo ci possono essere non dico dei contrasti, ma delle opinioni diverse e proprio per questo si fa un brainstorming: si pensa, si parla, si sviscerano tutte le problematiche che ci sono e poi i proprietari decidono”.
Che messaggio si sente di lasciare ai tifosi?
“Quello che ho detto: mi faccio da parte perché abbiamo bisogno di un nuovo allenatore, il quale deve avere un anno a disposizione per programmare, gettare le fondamenta della Roma del futuro. È vero, lo so che è stato detto mille volte, però ho fatto questo proprio per il bene della Roma: abbiamo fatto un ottimo campionato l’anno scorso, ma va cambiato il modo di operare. Ecco perché è stato preso un allenatore valido, anzi super valido come Gasperini”.
L’obiettivo rimane il ritorno in Champions dopo sette anni?
“L’obiettivo è quello di creare delle fondamenta solide. Se poi si arriverà in Champions League è tanto di guadagnato, ma io dico che l’obiettivo è quello di trovare il massimo in ogni partita. Noi non possiamo dire ai nostri tifosi: ‘Vi promettiamo questo, vi promettiamo quell’altro’. Noi promettiamo che ogni partita, sia di campionato, di Coppa Italia, di Europa League, la Roma darà il massimo. Ne sono convinto”.
La grande forza di questo momento della Roma dei Friedkin sembra questo gruppo di lavoro. Idee chiare, giocatori giovani, quasi tutti di proprietà. Come ha detto lei: c’è stato anche qualche momento con opinioni diverse. Ma a tal punto da arrivare a minacciare delle dimissioni? Le risulta?
“No, che io sappia no. E se non lo so io, credo che non ci siano mai state, perché non mi è mai giunta all’orecchio una cosa del genere”.
Abbiamo parlato tanto di giovani, chiuderei con un giovane che è un po’ l’emblema in questo momento dello sport italiano e mi riferisco a Jannik Sinner. Le chiedo, da uomo di sport, quali emozioni prova a vedere questo ragazzo giocare sempre in palcoscenici così grandi?
“Sicuramente è uno stimolo per tutti quanti. Non solo per il calcio, Vedere una persona arrivare sul tetto del mondo non da predestinato, ma con il duro lavoro, con la tenacia, con la forza di volontà è di grande ispirazione. A New York non è stata la sua giornata, ma io credo che quei due ragazzi, Sinner e Alcaraz, ci faranno vivere dei momenti meravigliosi. E poi chi sarà più in forma vincerà. Però vorrei spendere altre due parole per le ragazze del volley, che hanno fatto una cosa meravigliosa: anche loro hanno dato tutto e nel momento topico hanno tirato fuori quel qualcosa in più, quell’unione arrivata grazie a Velasco. E poi vorrei dare il mio grosso in bocca al lupo agli uomini del volley, che andranno a lottare per il Mondiale”.
Fonte: Sky Sport
ma dico io…. hai un esperienza immensa, ma non ti viene in mente che se dici in tv che quest’anno devi obbligatoriamente vendere per il ffp, se domani chiedi 70 per Konè ti offrono 30, e se chiedi 10 per Baldanzi ti offrono 5, e via dicendo??? ma cavolo, ci arriva un bambino di 6 anni!
fallo tu gigante sapiente. hai letto due righe e commenti due righe. bene.
la pazienza a Roma non è mai esistita e cosi come per l’impero, tutto collassa.
lasciate lavorare in santa pace e serenità.
Ma non credo che le altre società aspettano Ranieri per sapere come sta messa la Roma, c’eri dati sono pubblici!
lo sapevano tutti che la Roma ha il FFP
Ma veramente tu pensi che le altre società non lo sappiano ? o lo vengono a sapere via conferenze stampa ?
Mah, diciamo che già la scelta dell’allenatore aveva fatto capire questa necessità.
Se prendi Gasp è perchè sa valorizzare i giovani e quindi è perfetto per una politica di autofinanziamento che è oramai chiara.
Semmai l’uscita di Ranieri, se confermata, sarebbe intempestiva. Avrebbe dovuto dire queste cose già a luglio, avremmo evitato la sarabanda di notizie su improbabili trattative per calciatori fuori dalla nostra portata, ed avremmo subito messo al riparo l’allenatore da domande che non erano di sua pertinenza e sulle quali invece Gasp ha dovuto esercitarsi in diplomazia.
Non riesco a capire tutte ste spolliciate verse, mah! Sono completamente d’accordo con te, bisognerebbe essere più furbi
Buon giorno a tutte/i. @Maurizii SadSoul, è giusto interpretare nel modo che hai fatto tu. Ma, e confesso che la mia è soltanto la speranza di un tifoso, potrebbe darsi che l’anticipazione sia troppo netta, estrapolata da un discorso più generale. E’ ovvio che per rispettare i parametri di deve (anche) vendere, ma annunciarlo un anno prima direi che sarebbe davvero la fine di un percorso appena intrapreso di crescita. Gasperini e i giocatori con il valore più alto che stimoli potrebbero trarne da questa dichiarazione?
Ci arrivano lo stesso anche se non glielo dici…e i giocatori buoni spero ci sia piú di una squadra interessata, di modo che si possa fare un po’ d’asta.
Il problema é vendere gli esuberi, lí sarei d’accordo con te.
Caro Maurizio.
Sei tu che hai sei anni o ragioni come un bambino di sei anni.
Pensi davvero che Ranieri o la Società abbiano bisogno dei tuoi saggi consigli?
Se lo dicono, è per cominciare a far digerire la cosa ai tifosi.
*per 𝐅𝐀𝐑 si che le altre società “scoprano”…
#Ballmer e voi piu’ scaltri e realisti!! 🤦🏻♂️
@Adriano
E allora perchè Ranieri parlò di DUE sessioni di mercato difficili?
Se a giugno 2026 devi plusvalenzare il plusvalenzabile?
Forse perchè plusvalenzare è facile piuttosto che fare una squadra competitiva e vincente?
Con questi non quaglieremo mai. MAI.
Messa così, sembrano dichiarazioni un po’ strampalate, inclusa quella su Sancho: se era “insostenibile” avresti dovuto saperlo dall’inizio (anche perché l’offerta l’hai fatta tu!) e non stargli dietro praticamente fino allo scadere del gong (ricordiamo che al termine di Roma-Bologna Gasperini dichiarava che “Sancho non ha mai detto no alla Roma”).
Ritengo necessario ascoltare o leggere le dichiarazioni integrali prima di lanciarsi in ipotesi affrettate.
Senza contare che tu ancora non sai la cifra che porterai a bilancio l’anno prossimo.
Se fai il “tripletino”, a oggi teoricamente possibile, non credo che sarai con l’acqua alla gola.
Quindi calma e attendiamo.
Veramente ha detto che dipende dai risultati e secondo me anche da altre cose (sponsor, botteghino, ecc). Speriamo di andare avanti il più possibile e di centrare la Champions. Poi vedremo, cosa succederà. Si spera in sacrifici non pesanti….
“Ma quel pezzo pregiato non credo che si sarebbe mai venduto, perché i giocatori di valore noi vogliamo tenerceli” DIFFICILE DA COMPRENDERE?i titolari salvo offerte fuori mercato si tengono…come sempre fatto da quando ci sono i friedkin
Oops…è arrivata che avevo appena commentato!
Già adesso è più chiaro: per Sancho ci voleva un’uscita “pesante”, e posso starci.
In primis è mancata l’uscita di Pellegrini ed evidentemente non è stato ritenuto conveniente vendere Koné a 40 per prendere Sancho, e direi meno male!
Comprendo meno la sviolinata ai Friedkin sul “sacrificio”, visto che non l’avrebbero fatto di tasca loro, ma vabbè, è pur sempre un loro dipendente.
Sul resto, come pensavo, è presto per fare i conti…perché non li conosci: un’ottimo cammino in EL potrebbe toglierti da ogni impiccio, altrimenti ci saranno da fare delle valutazioni.
Resta una piccola contraddizione in termini tra il desiderio di mantenere i migliori e l’eventuale necessità di vendere, che purtroppo non si soddisfa vendendo i “peggiori”.
In ogni caso, già le uscite di Pellegrini e Dybala non sarebbero poca roba, al lordo parliamo di 22/23 mln di euro.
È anche probabile che sia un bluff, che il pareggio di bilancio lo si ottenga con altre entrate e sponsor, e che quando ti prendenti a comprare non ti sparano un prezzo eccessivo, oppure se devi rinnovare qualche contratto non sparano troppo alto…
…ma davvero credi che nell’ambiente non sappiano queste cose? e da tempo? ma davvero ci credi? Ha semplicemente detto ciò che sanno tutti, anche il mio nipotino di 4 anni. Ma se ti leggi tutta l’intervista forse capisci meglio il senso delle sue affermazioni, tutt’altro che catastrofiche, a mio modo di vedere. Parla di giovani da valorizzare, anche così si fanno le plusvalenze, non credi?
❤️🧡💛SSFR💛🧡❤️
che scherzi ci fa il nostro Ranieri !!! va a dire, urbi et orbi, che abbiamo dei paletti ben precisi. Ma come si farà adesso che la cosa gli è sfuggita ?
Sono sempre sorpreso da chi si ritiene più esperto di un professionista di campo, panchina e ora scrivania. Dalle sue parole si deduce che i giocatori più forti, se possibile, non si vendono: per questo si investe su giovani talenti in crescita e con alto potenziale economico. Eppure, le critiche non mancano mai.
ha detto che devono entrare in champions, che probabilmente o Wesley ( se farà bene) o Kone se si ripete verranno (s)venduti entro il 30 giugno, che se Ferguson farà benissimo sarà quasi impossibile riscattarlo perché bisogna entrare nei paletti del fpf altrimenti non ci faranno disputare le coppe. La situazione sembra essere grave, perché Ranieri è stato chiarissimo, si rientra nel fpf e dopo Giugno si vedrà il da farsi ma a Giugno rischi di perdere 1 o 2 giocatori forti
Alla fine ha detto quel che si sapeva già: un cammino più in fondo che si può (dico scaramanticamente) in EL, ma non solo, un piazzamento tra le prime quattro in campionato, possono evitarci un giugno “faticoso” di plusvalenze.
Ma, nonostante ciò, alcuni giocatori che costano parecchio di ingaggio devono scontarsi come partenti (fine contratto e mancato rinnovo). A certe condizioni, ciò potrà avvenire anche dopo la “fase plusvalenze” (che va comunque adeguatamente preparata: ed è possibile farlo già, grosso modo, da fine aprile), quando il negoziato è meno giugulatorio: ovviamente per consentire nuovi investimenti…
Non vedo grosse sorprese, tranne dei toni piuttosto cauti, diciamo preparatori alla situazione meno favorevole qualora non tutto filasse per il verso giusto.
Una cosa però è (sempre stata) pacifica: il FFP si applica comunque, anche “terminando” il Settlement Agreement (che teoricamente è una facilitazione, un’attenuazione delle conseguenze, rispetto al rientro nei parametri dello stesso FFP, quando sforati).
Si esca o meno dal FFP, il valore bisogna crearlo e il valore creato diventa maggior entrata solo quando c’è la cessione. La cosa positiva è che il valore creato significa aver fatto dei risultati (vittorie con qualificazione) e dunque allorché molti dei tuoi giocatori, non solo qualche caso isolato, vengono richiesti dalle altre squadre.
Poiché inoltre i risultati portano ad una migliore posizione in autofinanziamento, le pedine da plusvalenzare le puoi scegliere: non solo gli attuali pezzi forti, ma, potenzialmente, qualsiasi elemento della rosa che viene, dalle vittorie, integralmente rivalutata.
A Lo Monaco per molto meno, gli abbiamo strappato il giornale in faccia…
SFR
Quindi altro che liberi dal FFP dal prossimo giugno.
Piuttosto dal prossimo giugno partono le plusvalenze….
I friedkin finora non hanno fatto plusvalenze!?
E con chi le facevano!? Di certo non gli sono passati per le mani i Salah e gli Alisson, piuttosto i cristante e i pellegrini, nonchè tutta la paccottiglia implusvalenzabile presa da monchi in poi.
Adesso cominceranno da Svilar e Kone, le parole di Ranieri sono chiare.
E la sassuolizzazione continua….
Che palle….
perché non parli di “atalantizzazione……o di ” napolizzazione ” ? Semplicemente perché devi solo rompere le 00….
la questione è chiara e Ranieri la espose prima della fine del campionato scorso: le prossime due finestre di mercato sarebbero state dure. Le prime due sono quindi questa appena chiusa ed il mercato di gennaio. Infatti al 30 giugno 2026 si chiuderà il “periodo di osservazione ” relativo al settlement agreement sottoscritto con l’Uefa, che prevede di chiudere l’esercizio al 30.06.26 contenendo le perdite entro i parametri prestabiliti, pena sanzioni che vanno dalle multe alle limitazioni della lista di giocatori fino all’esclusione dalle coppe. Per questo motivo siamo ricorsi a prestiti secchi od a prestiti con diritto di riscatto: in questo modo a bilancio vanno solo gli stipendi ed il riscatto, qualora avvenisse, sarà esercitato dopo il 30.06.26.
A causa di ciò alcune trattative o sono fallite o sono state faticose, poiché le società cedenti avrebbero dovuto aspettare per incassare le somme pattuite (considerando poi che ogni operazione doveva prevedere un diritto e non un obbligo di riscatto, per non appesantire il bilancio). Quindi è stato inutile, da parte di tanti, strepitare contro Massara ed i Friedkin, perché non potremmo permetterci di acquistare fuoriclasse, pena l’esclusione dalle coppe seguita da un’ulteriore periodo di osservazione.
Poi dal 01.07.26 saremo soggetti al FFP ordinario, ovvero non potremo spendere a piacimento ma dovremo osservare dei precisi parametri. Per questo è importantissimo aumentare i ricavi, attraverso lo stadio e gli sponsor. Considerate che big come Juventus ed Inter hanno fatto un mercato complicato, pur avendo un volume d’affari superiore al nostro. La Lazio non ha fatto mercato (per regole interne, ma che seguono principi simili a quelli del FFP) ed il Milan ha venduto prima di comprare. In pratica solo il Napoli, delle grandi, ha i conti in ordine ed i risultati si vedono tutti (se vogliamo, anche l’Atalanta li ha e grazie a ciò ha potuto fare la voce grossa con Lookman. Noi non avremmo potuto rischiare di perdere un giocatore)
Sono anni che il napule vende i suoi ” pezzi pregiati “. Ma noi non lo possiamo fare .
Sono anni che vi lamentate ad ogni peto storto , sono anni che fate finta di non vedere lo schifo che subiamo , in Italia e in Europa ( qui un po’ meno, ma comunque determinante come in finale col Siviglia)
Oggi ,caro mio, te ne esci con : e chi doveva plusvalenzare.
Embè bastava vendere solo in questa ultima sessione di calcio mercato , Svilar, NDicka , Kone ‘, Soule ‘.
O questa non conta , e conta solo ciò che fa comodo a vossia ?
Avremmo fatto , in base alle valutazioni fatte dai giornali , almeno 130/140 mln di euro , per tutti e quattro ,si o no??
Succederà l’anno prossimo ?
E sti caxx non ce li metti?
Ci stava una pubblicità di quello che faceva i panini ed il cliente si lamentava. Al punto che il venditore gli diceva: fattell tu..
Ecco fatevela voi la squadra.
Altrimenti tifate e basta.
Roba da matti .
Ma a Conte glieli hanno venduti K77 e Osimhen?
Delaurentis ha plusvalenzato o no?
E daii e basta…
A Cla’ te vojo bene…. ma nun è possibile che (a parte il contributo come allenatore) quando rilasci dichiarazioni è solo per dire che il FPF ci limiterà ogni campagna acquisti e che se demo preparà ad un “bagno de sangue” per quanto riguarda le cessioni. Si lo so che, molto probabilmente questa è la triste realtà ma ricordarcelo ogni due minuti, ad essere maligni, sembra quasi che i Friedkin ti abbiano passato dirigente solo per fare queste affermazioni al posto loro…….. sperando che dette da te ste cose, possano generare minori malumori!!!
Questo è il punto.
Ranieri è stato preso per dire queste cose contando che tenga buona la piazza.
La domanda però è: ma a giugno non doveva terminare il FFP capestro?
Adesso invece a giugno dobbiamo venderci pure le siepi di Trigoria? (sempre che non lo abbia già fatto pallotta….).
Ma quindi quando saremo competitivi?
Questo ranieri non ce lo dice mai?
E vabbè…..
Bravo, vedo che ci sei arrivato a capire il vero ruolo di Ranieri.
Io lo vado dicendo da quando è stato ingaggiato però mi sono preso solo pollici versi.
Lo ripete ogni 2 minuti perché molti sono di coccio e non capiscono. L’accordo per il FPF schade il 30 giugno 2026. Quindi, per quella data, vanno rispettati gli accordi e poi saremo liberi di operare sul mercato senza vincoli (o meglio, con meno vincoli). In funzione di come andrà la stagione, saremo costretti a vendere uno, due o ventidue giocatori.
Mister Ranieri, pronto ?? Mi sente?
Cortesemente se i Friedkin l’hanno presa per tenere buona la piazza , dia le dimissioni.
Perché?
Perché , la piazza deve inferocirsi ( Roma brucia) e si deve aizzare contro la presidenza perché ci stanno prendendo per il….
Ah, i Friedkin ci stanno prendendo per il c…?
Si si.
Ed invece arbitri e palazzo ?
Nooo ma quando mai…non facciamo ridere i polli, i complotti non esistono…esistono solo quelli che fanno comodo…
La risposta non è quella. Lui ha detto che dobbiamo rispettare i parametri, che sono stringenti. Ha detto che un acquisto oneroso avrebbe comportato una cessione dolorosa, che è stata evitata. Ha detto che a gennaio le cose non cambieranno e che se i conti non saranno in ordine dovremo aspettarci cessioni.
Però lui non ha detto che in realtà abbiamo fatto operazioni tali da rafforzare la squadra a basso costo. Basti pensare che, se Pellegrini (od un altro in rosa) dovesse andar via a gennaio, ci sarebbe un miglioramento consistente dei conti. Lo stesso poi ci sarebbe con l’ingresso di uno sponsor. Quindi sarei un pó più ottimista. Inoltre i risultati sportivi potrebbero incrementare le entrate, quindi se riusciamo a ripetere almeno il campionato scorso (salendo di una posizione) avremmo, credo, i conti a posto tranquillamente
Disastro. Ma vendere chi?
Svilar e Kone.
Ok, questo era prevedibile. Sarebbe però carino se ci dicessero che devono vendere o che devono Vendere con la v maiuscola. E il fatto che un dirigente di un’azienda, il cui ruolo impone comunque di indorare un po’ la pillola al pubblico, sia così schietto mi fa pensare che ci sarà anche qualche cessione importante. Vedremo.
Per me, gli incedibili sono Svilar, Soulé e, un gradino sotto, Koné. E c’è ancora un Wesley tutto da scoprire che potrebbe benissimo rientrare negli incedibili. Gli altri, per quanto alcuni a malincuore, sono tutti sostituibili. Purché lo si faccia con cervello e senza farsi mettere i piedi in testa da nessuno.
in che senso “rinnovi” ? 😳😳😳😳😳😳😳
❤️🧡💛
Il Fair play finanziario è un bluff che sta distruggendo la competitività nel calcio …nn avrai mai la possibilità di creare un organico forte quando per sanare i conti sarai costretto a vendere i tuoi calciatori migliori ..ringraziamo per questo quel panzone di Michel platini …indi per cui capisco la fiducia di molti di voi nei confronti di questa società…ma nn la condivido …. sarà l età…buona giornata a tutti e forza Roma ….
Dario perdonami, ma sarebbe bastato un arbitraggio onesto in finale col Siviglia per aver , un trofeo e 70 mln in più.
va beh venderanno Dovbyk Ndycka Pellegrini Cristante non certo quelli arrivati uno o due anni fa
Il discorso è molto semplice: se quest’anno arrivi in champions anche tramite l’Europa League puoi vendere tranquillamente e la pillola sarebbe più dolce. Credo che ndicka, Kone, Baldanzi e Pisilli ci fai tranquillamente 120/130 milioni. Tolti gli ingaggi di Hermoso Dybala e Pellegrini abbatti il m.i. di una 30 lordi. Però poi non ci sono santi: bisogna investire in giovani forti. Diversamente senza champions le cessioni sarebbero difficili da digerire. Forza Roma.
Togli Koné dalla lista ed hai la mia attenzione.
Ma quindi il settlement agreement firmato 3 anni fà a cosa è servito?..Sta storia del fpf è diventata stucchevole.
Se questa è la prospettiva nel prossimo futuro, mi chiedo se Gasperini continuerà a sedere sulla panchina della Roma o se gli era stata raccontata tutta un’altra storia.
Incredibile, basta qualche frase decontestualizzata, estratta da un’intervista che manco è stata pubblicata integralmente, che già leggo disfattismo e melma gettata a gogo. Bravi, siete veramente dei tifosi modello.
Per piacere, cambiate sport o tifate lazie, grazie
Molto strano che Ranieri si sia lasciato sfuggire queste dichiarazioni, inopportune in quanto mettono la Roma col cappio al collo nei confronti dei potenziali acquirenti di suoi giocatori; dopo mesi di silenzio assoluto forse era meglio tacere.
Intervista completamente sbagliata.
1 – Non si annuncia di dover vendere se non a cose ben avviate. Puoi influenzare il mercato al ribasso.
2- Non si annuncia di dover vendere appena concluso il mercato e con i calciatori che devono ancora perforarme e garantire un rendimento continuo durante l’anno. Potrebbero percepire questo come un anno di transizione e “lasciarsi andare”…
3 – Ancora a considerare ipotetic rinnovi di Pellegrini? ma sul serio famo?
se è questo il contributo che deve dare Ranieri da dirigente senior, che vada tranquillamente in pensione.
Con il massimo rispetto, ma questa intervista è INASCOLTABILE.
si possono vendere tutti basta sostituirli bene… sabatini diceva cosi… anche il napoli lo fa da anni…
De Laurentiis , preso ad esempio , nel calcio napule ci ha messo di tasca sua, solo i soldi dell’iscrizione al campionato di serie C1.
l’ intervista integrale di Ranieri è perfetta, ha spiegato la realtà dei fatti, ha detto che bisogna ( naturalmente) vendere per il FFP, ma ha detto solo che bisognerà vendere qualcuno, secondo me la situazione non è gravissima.
Poi ha parlato della sinergia con i Friedkin, con Gasp e con Massara, parlando di un dialogo frequente con il Presidente.
Non è crollato il mondo in casa Roma, è la stampa che vuole che succeda , e per questo fa un terrorismo psicologico esagerato.
I giornalai aspettavano che Kone’, Ndicka e Svilar andavano via, perché loro vogliono il male della Roma.
Non c’è nessuno che voglia il bene della Roma più di Claudio Ranieri
Mister, sono stati spesi molti soldi per acquistare un terzino destro, ruolo in cui eravamo già coperti con giocatori che non sono stati ceduti (Rensch, Celik, Sangare) e per acquistare un centrocampista che, apparentemente, può sostituire Kone ma non Cristante. Il “grosso” del capitale è stato investito per queste due operazioni, siete sicuri di avere operato bene e al meglio delle vostre possibilità, sul mercato? Questa era la domanda da fare
Ma che domanda è?
Come livello poco sotto le domande dei soliti giornalisti gettaletame in conferenza stampa.
Una domanda faziosa, presuntuosa e maliziosa: sottintende che non abbiano fatto un buon lavoro, che hanno speso male, che non abbiano migliorato la squadra… ma pensate prima di dire ste scemate o ve escono cosi de botto?
Anche perchè l’ha detto anche Gasp in conferenza stampa. Si spende se e dove serve. Sennò meglio tenersi i soldi. Ergo (vuol dire “Percui” – “Ne consegue che” per i diversamente intelligenti come te): hanno speso dove potevano e volevano spendere e non hanno speso dove non potevano e volevano spendere. Me pare ovvio…
Chi ha sparso la solita dose di letame senza prima aspettare le dichiarazioni integrali ha fatto la figura che meritava.
A quelli che criticano il fatto che abbia annunciato che la Roma dovrà vendere se non ottiene determinati obiettivi e entrate.. ma pure i sassi sanno che la roma deve sottostare a regole sul fair play.. l’offerta dell’inter di 40ml per kone probabilmente deriva proprio da questo (se vera ovviamente).. lo sanno anche loro che vale molto di piu.
Per pellegrini.. ti è rimasto a contratto un anno, cosa fai? cerchi quantomeno di dargli una motivazione o lo “bastoni” ulteriormente? i soldi li prende comunque oramai, tanto vale dargli un motivo per fare bene. Ha detto semplicemente le cose come stanno.. che piaccia o meno
ai laziali glie scoppierà il fegato, già lo so
Sinceramente a me non sembra che sia così drastica, lui ha detto:”Dovremo stare in regola con i conti. Vediamo come va il campionato, vediamo come ci classificheremo, che percorso faremo in Europa League. Sono tutte entrate che porteranno dei valori aggiunti. Poi dopo al limite ci sarà da vendere qualcuno…” come tutte le altre squadre, comprese le strisciate…..
Un pò di ottimismo!
Forza Roma sempre!
Io davvero mi auguro che quelli che hanno commentato 4 righe,
senza riuscire ad aspettare l’intervista integrale,
che ovviamente spiega e dice altro (se vogliamo comprare gente da 80ML dobbiamo vendere,
se vogliamo gente che prende 15 lordi di stipendio dobbiamo alleggerei il monte ingaggi),
abbiamo 11 anni.
Altrimenti stanno inguaiati eh, ma forte.
Inguaiato è solamente chi non riesce ad essere lucido solo perché si tratta del tema Roma.
Bisogna distorcere la realtà a favore della Roma per forza perché sia mai considerare che qualcuno all’interno della Roma possa sbagliare. SIA MAI…
Poi non entriamo in Champions da anni e con i Friedkin non ci siamo mai entrati…chissà come mai eh?
la stagione è tutta ancora da disputare e secondo te è funzionale far sapere che se anche si arrivasse quinti, qualcuno verrà venduto? è funzionale dare sempre quest’immagine di precarietà?
o forse, anche questo devi vendere, non devi dar l’idea di dover vendere così da strappare migliori condizioni economiche e far sentire i calciatori più all’interno di un progetto sportivo solido?
inoltre non ti sembra una contraddizione in termini parlare di “dover vendere per rispettare i conti” e poi anche considerare come possibile un rinnovo di Pellegrini? ancora?
la Roma è in mano a gente senza una vera programmazione.
Ma evidentemente non riuscite a vederlo, avete un enorme prosciutto giallorosso sugli occhi.
Nel calcio serve lucidità
CVD estratto intervista è completamente fuorviante, intervista dice cose che tutti (almeno quelli con un po’ di buonsenso e conoscenza delle cose calcistiche e finanziarie basilari) sapevano, ci sono esuberi che la società non ha potuto cedere per mancanza di richieste e per insostenibilità di ingaggi, il bilancio ne risentirà ancora per questo anno, terminati questi contratti le prospettive cambieranno notevolmente, unitamente al percorso europeo, più si va avanti più soldi entreranno nelle casse tra premi sportivi, market pool, premi televisivi, se entri in Champions potrai investire ma avendo rispetto ai paletti ricavi, costi, stipendi che tutte le squadre dovranno osservare. Negli ultimi 5 anni la Roma è stata completamente squilibrata dal punto di vista del rapporto costi-ricavi, soprattutto costo squadra era spaventoso rispetto ai ricavi generati, quindi per fare un esempio purtroppo ripetitivo è che gli ingaggio di Pellegrini e Dybala sono insostenibili se rapportati all’apporto dato ed i risultati conseguiti, ognuno può esprimere suo parere legittimamemte, ma questo è oggettivo per tutti. Se poi non riesci ad ottenere risultati con i giocatori in rosa sei costretto a vendere i pezzi pregiati per coprire i buchi di bilancio, quindi andare a privarsi dei pochi che hanno un mercato e richieste (Svilar, Ndicka, Kone’, Soule’) e sperare che i giovani acquistati performino tramite valorizzazione di rosa (cosa impossibile con allenatori come Mourinho e Ranieri) per ottenere plusvalenze. La scelta Gasperini è proprio in questa direzione, piazzamento Chiampions, iper valorizzazione giocatori stile Atalanta, percorso europeo con incassi sempre top in Europa. Forse è l’allenatore giusto, chi vivrà vedrà
Pallotta 2.0 deluso profondamente.
Ha voluto chiarire, anche per rispetto ai propri tifosi..
Quelli che se non parlano si lamentano e se parlano non va bene… 😬
Per me ha fatto benissimo, ci voleva un punto della situazione, nella società, negli organigrammi e in risposta ai mass media…
Solo una precisazione (scusa sir Claudio ma, io sono pignolo..) la Roma non partecipa per qualificarsi in Europa ma, per i trofei…
Se come dice lei è sono d’accordissimo è un grande club… 🤷
Lo hanno riempito di soldi per fare il parafulmine di questi pallotta 2.0
ha svelato il segreto di pulcinella…essendo il bilancio della Roma ‘secretato’ nessuno sapeva prima delle sue dichiarazioni che se non aumentano i ricavi tramite sponsor botteghino e risultati sportivi considerando anche l’aumento del monte ingaggi ci saranno delle vendite per rientrare nei termini dell’accodo con l’uefa che ovviamente riguarderanno solo ed esclusivamente quelli più forti della rosa…come è del resto successo nel mercato appena finito.
Mai sentiti sti discorsi da altre società con più debiti di noi, mandano avanti Ranieri per far mandare giù la pillola ai tifosi
Se solo smettessimo, io per primo, di commentare due righe prima di leggere il contesto integrale eviteremmo di creare drammi dove non ce ne sono. Certo se lo facessero pure i giornalisti sarebbe ancora meglio: un’intervista ponderata condensata in due parole “bisogna vendere” rasenta la malafede.
Tradotto: Sperano che esploda qualche giovane per fare plusvalenza; Kone andrà via e probabilmente anche Svilar, a meno che non si vada in Champions e/o si vinca la EL. Altri mercatini di sofferenza ci aspettano.
Forza Roma
I resoconti a fine anno. Tutto ciò che si dice ora sul Fair play e altro va analizzato in altre sedi e momenti
Quando si oarla della Roma piace creare allarmismi!
In verità qui non c’è nulla di nuovo!
La vendita, più che per il prezzo sarebbe stata di risparmio sull’ingaggio avrebbe dovuto essere quella di Pellegrini (EVIDENTEMENTE MESSO ALLA PORTA!)!
Mai di Kone’, come la stampa auspicava pro Inter e la nostra Società non avrebbe MAI AVALLATO.
Io credo si risolverà la cosa con rinnovo concordato a Pellegrini e vendita della stesso col suo placet pro-Roma (a quel punto Lollo farebbe qualcosa di VERAMENTE ROMANISYA…).
Faremo bene in campionato e spero in Europa ma “prepariamoci”:
la Roma sarà “marcata a uomo” perché non riesca in questa via d’uscita; diverrebbe a quel punto UN VERO PERICOLO SPORTIVO IN ITALIA!
E la cosa avrebbe toni molto preoccupanti per “i soliti noti”.
Io credo ci si debba allineare tutti (Società, squadra e tifosi) per andare dritti alla meta (Champions) eppoi ci divertoremo.
Ripeto, posizione testuggine e … all’attacco!
Il gigante si sta risvegliando.
FORZA ROMA
Io non ho capito perché noi stiamo sempre sotto la botta del FFP e del SA i come cristo se chiamano. L’Inter, ad esempio, che avrà non si sa quanti milioni di euro di debito, no! Il Barcellona aveva 1 mld di debiti, campagna acquisti successiva 300 mln di euro spesi. Il Chelsea dopo Abramovich, come se non fosse successo nulla! Campione del Mondo. Pure tutti sti giornalai romani, invece se inventasse notizie e dare opinioni personali delle quali sinceramente me ne frega il giusto, non potrebbero finalmente spiegarci questi inghippo? Qualcuno mi può chiarire per bene sta cosa? Perché solo noi?
Non la fate uscire questa intervista…
SFR
Di tutta l’intervista l’unico aspetto da evidenziare è il fatto che la Roma comunque dovrà vendere uno dei suoi prezzi pregiati per rispettare il FpF e i nomi che hanno mercato non sono poi molti.
Ma perchè i Friedkin non fanno come la famiglia Agnelli per agirare il FPF? cioé ogni anno fanno l’aumento della capitale.
Letta l’intervista, e anche i commenti…
Sostanzialmente quasi tutti ottimisti e contenti..
Evviva!!!
Io invece ho l’impressione che, dichiarare a campagna acquisti appena conclusa, che la Roma dovrà privarsi dei (pochi purtroppo) giocatori forti per fare plusvalenze il prossimo anno, lo trovo svilente…
Ma qui non diciamolo, non sia mai….
Vorrei pero sommessamente far notare che Ranieri dice
SIAMO LA ROMA!!!
E quindi vogliamo vincere?
Vogliamo alzare qualche coppa??
Uno scudetto visto che sono passati 24 anni dall’ultimo??
No!!!!!!
Siamo la Roma e vogliamo qualificarci per le coppe!!
Ammazza, tiè, senti che programma ambizioso!!!!!
Qualificarci per le coppe, mica cavoli….
Ultimi 2 argomenti agli inguaribili ottimisti:
1) Se volevano veramente tenere i giocatori (dice lui) ma fare una “pazzia” (perché adesso Sancho è una pazzia..
Sancho che è andato all’equivalente del Lecce in Premier.. non al Real Madrid, è una pazzia, un fenomeno aò), non vi sembra strano che non vendendo Konè poi la trattativa magicamente non si è chiusa??
2) – Ancora più emblematico…
Ma con queste premesse, il FFP, la vendita di giocatori buoni, la crescita dei giovani…
Ma quando, quando potremmo vincere????
Scusate eh solo per curiosità…
Questa storia del Fair play finanziario è diventata patetica, l’ anno capito tutti o quasi che è usata come alibi e non ce ne libereremo più finché ci sarà sta proprietà la cosa che più mi dispiace è che Ranieri che dice di volere il bene della Roma si presta a sto giochetto
mah….
Non ha detto che dovremo vendere, ha detto che se andranno male le cose dovremo vendere e questo succede a qualunque squadra. Il Milan quanto é finito? 9? 10? ha venduto e anche tanto per poter acquistare.
Il problema é che società come il Milan pure in un anno catastrofico hanno fatto tipo 150 milioni di vendite con 3 giocatori (dove sono i controlli?), mentre la Roma nella migliore delle ipotesi, ne farebbe forse la metà
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.