Brasile, gaffe di Wesley: arriva in ritardo all’allenamento e Ancelotti lo applaude (VIDEO)

Siparietto curioso nel ritiro della nazionale brasiliana con protagonista Wesley, terzino della Roma. Come riportato da TNT Sports Brasil, il giovane giallorosso si è presentato in ritardo sul campo d’allenamento, perdendo l’inizio della fase di riscaldamento insieme al resto del gruppo.

Il classe 2005 non era assente: Wesley si trovava infatti regolarmente in palestra con i compagni, ma ha mancato il momento in cui la squadra si è trasferita sul terreno di gioco. Una distrazione che non è passata inosservata, trasformandosi subito in occasione di scherzo.

Al suo ingresso in campo, il terzino della Roma è stato accolto tra i sorrisi e le battute sia dai compagni che dal commissario tecnico Carlo Ancelotti, che hanno ironizzato bonariamente sulla piccola gaffe del giocatore. Un episodio che testimonia il clima disteso all’interno del gruppo verdeoro, ma anche l’attenzione che ormai accompagna Wesley, tra i giovani più osservati del Brasile.

O WESLEY CHEGOU ATRASADO NO TREINO E RECEBEU APLAUSO ATÉ DO ANCELOTTI! 😂😂👏

O lateral estava junto com o grupo na academia, mas perdeu o bonde e chegou um pouco depois do aquecimento começar e foi aplaudido pelos companheiros e pelo treinador da #SeleçãoBrasileira!… pic.twitter.com/O5gyzTN5bY — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) September 8, 2025