FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 8 settembre 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Gollini, scuse a Gasp e rapporto ricucito

Pace fatta e armonia ritrovata tra Pierluigi Gollini e Gian Piero Gasperini. Il portiere si è scusato con il tecnico dopo gli attriti nati ai tempi dell’Atalanta e ora è tornato a essere il vice Svilar, essendo ritenuto più affidabile tra i pali di Vasquez. (Corriere dello Sport)

Ore 8:50 – Pellegrini e Dybala nella top ten delle occasioni create

Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala si godono un piccolo record. Entrambi sono nella top 10 delle occasioni create in Serie A dalla stagione 2018/19 a oggi. Il dato nasce da uno studio di Squawka che ha pubblicato la speciale classifica: al terzo posto c’è Pellegrini, con 390 occasioni create alle spalle di Calhanoglu (511) e Luis Alberto (458). L’argentino è sesto con 331, contando anche le presenze con la maglia della Juventus. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:15 – Olimpico sempre pieno: sold out anche col Verona?

Contro il Torino è previsto il 72esimo tutto esaurito dell’era Friedkin. Procede a gonfie vele anche la vendita per la sfida col Verona, già 50.000 biglietti. Da oggi, invece, partirà la vendita dei tagliandi per il derby del 21 settembre. (Il Messaggero)

Ore 7:50 – Trigoria, domani la ripresa degli allenamenti

La Roma tornerà ad allenarsi domani mattina a Trigoria dopo i tre giorni di riposo concessi da mister Gasperini. La squadra riprenderà a preparare la sfida contro il Torino di domenica alle 12:30: i primi nazionali a rientrare saranno Celik e Ziolkowski, poi alla spicciolata rientreranno gli altri. L’ultimo sarà Wesley, che tornerà a Roma solo il 12. (Il Tempo)

IN AGGIORNAMENTO…