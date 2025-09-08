Israele-Italia 4-5: gli azzurri vincono una partita folle, Mancini gioca con la fasciatura

Altro che partita di qualificazione: a Debrecen è andata in scena una vera e propria follia calcistica. L’Italia di Gennaro Gattuso batte 5-4 Israele in un match che definire “poco tecnico” è un eufemismo, ma che ha regalato colpi di scena continui e un finale da brividi.

Il ct azzurro ha deciso di cambiare qualcosa rispetto al successo con l’Estonia, lanciando dal 1’ anche Gianluca Mancini, schierato al centro della difesa. Questa la formazione di partenza: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean.

Il copione della gara è stato surreale: autogol di Locatelli al 16’, pareggio di Retegui su assist di Kean al 40’, nuovo vantaggio israeliano con Peretz al 52’ e immediata risposta di Kean due minuti dopo. Poi show offensivo: tacco di Retegui per il 3-2 di Politano, Raspadori cala il poker all’81’, ma nel finale l’Italia si fa male da sola.

Prima l’autorete di Bastoni, poi il colpo di Peretz che vale il 4-4. A togliere le castagne dal fuoco ci pensa Tonali al 91’ con un destro dalla distanza che regala la vittoria agli azzurri.

In mezzo a questa girandola di gol, da segnalare la prova di sostanza di Mancini, protagonista anche di un episodio da “gladiatore”: intorno al 78’ ha rimediato una ferita al sopracciglio, è stato fasciato dallo staff medico e ha chiuso la partita con una vistosa benda intorno alla testa, senza mai tirare indietro la gamba.

Una partita sporca, caotica, piena di errori, ma che alla fine ha sorriso all’Italia. Tre punti fondamentali nell’affannosa rincorsa al Mondiale.

Giallorossi.net – T. De Cortis