Israele-Italia 4-5: gli azzurri vincono una partita folle, Mancini gioca con la fasciatura

Altro che partita di qualificazione: a Debrecen è andata in scena una vera e propria follia calcistica. L’Italia di Gennaro Gattuso batte 5-4 Israele in un match che definire “poco tecnico” è un eufemismo, ma che ha regalato colpi di scena continui e un finale da brividi.
Il ct azzurro ha deciso di cambiare qualcosa rispetto al successo con l’Estonia, lanciando dal 1’ anche Gianluca Mancini, schierato al centro della difesa. Questa la formazione di partenza: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Tonali; Politano, Retegui, Kean.
Il copione della gara è stato surreale: autogol di Locatelli al 16’, pareggio di Retegui su assist di Kean al 40’, nuovo vantaggio israeliano con Peretz al 52’ e immediata risposta di Kean due minuti dopo. Poi show offensivo: tacco di Retegui per il 3-2 di Politano, Raspadori cala il poker all’81’, ma nel finale l’Italia si fa male da sola.
Prima l’autorete di Bastoni, poi il colpo di Peretz che vale il 4-4. A togliere le castagne dal fuoco ci pensa Tonali al 91’ con un destro dalla distanza che regala la vittoria agli azzurri.
In mezzo a questa girandola di gol, da segnalare la prova di sostanza di Mancini, protagonista anche di un episodio da “gladiatore”: intorno al 78’ ha rimediato una ferita al sopracciglio, è stato fasciato dallo staff medico e ha chiuso la partita con una vistosa benda intorno alla testa, senza mai tirare indietro la gamba.
Una partita sporca, caotica, piena di errori, ma che alla fine ha sorriso all’Italia. Tre punti fondamentali nell’affannosa rincorsa al Mondiale.
Giallorossi.net – T. De Cortis
Quel Solomon che abbiamo schifato, inseguendo vanamente Sancho, ci sarebbe stato molto utile invece. Di gran lunga il migliore dei suoi. Il Tottenham lo dava via in prestito e se lo è preso il Villareal.
Per me il migliore è stato Gloukh. Partita assurda, comunque.
Vege, per quanto brutto possa sembrare dirlo, non è il caso in questo contesto di mettersi un calciatore israeliano in rosa.
Mi pare che il ragazzo non abbia ricevuto una calorosa accoglienza da parte dei tifosi del Villareal e temo che qui non sarebbe stato affatto migliore, anzi.
Bel giocatore anche Gloukh comunque…sarebbe bello parlare solo di calcio, semplicemente non è possibile.
Il calcio italiano è nel momento più triste della sua storia, peggio del dopo Grande Torino. Ma l’importante è che Gravina possa continuare a tutelare il brand rubentino e a parassitare a spese di chi lavora…
Dopo n’paro d’eoni me so’ visto na partita de la Nazionale, anche perché Gattuso nun me sta sur casso. Mamma mia che difesa imbarazzantem ed er Manciom in azzurrom da leone se trasforma in un micetto fracico, mo’ ho capito perché nun lo convocano spesso
se è vero che il Tottenham ci aveva proposto Salomon, folle non prenderlo.
ci manca come il pane un giocatore così.
ricorda Pizzarro
Partita infarcita di orrori difensivi da una parte e dall’altra, e se magari te lo puoi aspettare da Israele, dall’Italia mai così.
Solomon e Gloukh hanno fatto quello che hanno voluto sul nostro fronte destro, Di Lorenzo in particolare non li ha mai visti.
Qui entra in gioco anche la relativa caratura della guida tecnica e la sua esperienza, con tutto il bene che si vuole a Rino Gattuso.
Non si può finire la partita nelle stesse condizioni di sofferenza in cui l’hai iniziata in un settore del campo senza riuscire a mettere una pezza.
Conferma che ben difficilmente riusciremo ad ottenere qualcosa più del play off e poi si spererà nella buona sorte nel sorteggio.
