Roma, l’incubo dell’accordo Uefa. Ranieri: “Rischio cessioni”

Il fiato sul collo della UEFA è forte. Le parole di Claudio Ranieri a Sky Sport delineano un futuro in cui il rispetto del settlement agreement è una priorità assoluta per la Roma, scrive l’edizione odierna de La Repubblica.
L’ex tecnico ha sottolineato che un’infrazione dei parametri finanziari (un disavanzo massimo di 60 milioni aggregato per le stagioni 2023/24 e 2024/25) porterebbe a conseguenze severe, dalla multa fino all’esclusione dalle competizioni europee, un “cartellino rosso” che impedirebbe di disputare la Champions League anche in caso di qualificazione.
Come evitare questo scenario? Secondo Ranieri, la strada è duplice: vincere e vendere. I risultati in campionato e un cammino il più lungo possibile in Europa League diventano cruciali per incassare premi e bonus. Questo “tesoretto” potrebbe però non essere sufficiente.
Sebbene sia difficile quantificare oggi la cifra esatta che la Roma dovrà recuperare entro il 2026, Ranieri ha confermato che una cessione importante potrebbe essere necessaria. Ha anche evidenziato come l’abilità di Gasperini nel valorizzare i giovani sarà fondamentale per aumentare il valore della rosa.
Ranieri ha inoltre svelato che l’operazione Sancho in estate era legata alla partenza di un pezzo pregiato. Sul tavolo restano diverse incognite che possono influenzare i conti, come la risoluzione della questione sponsor e il futuro di alcuni tesserati con ingaggi importanti. Una sola certezza: la Roma deve essere pronta fin da subito.
Fonte: La Repubblica
se non mettono un tetto agli ingaggi tra 10 anni siamo sempre qui a dire le stesse cose.
prende piu celik di lookman.
❤️🧡💛
Il tetto agli ingaggi c’è già… Si chiama FFP. Il motivo per il quale siamo soggetti a un Settlement Agreement è che non l’abbiamo rispettato
Ieri leggendo i vari commenti sotto l’articolo relativo alle dichiarazioni di Ranieri, ne ho trovato uno che secondo me aveva centrato bene il problema: quello di Chico.
Riassumendo il suo pensiero.
Non bisogna fasciarsi la testa per eventuali cessioni. Nessuno è incedibile se c’è una valida PROGRAMMAZIONE che consenta di sostituirlo al meglio.
Un po’ la filosofia di Sabatini: vendeva Marquinos a 31.4 ml (preso a 5.7 ml) e comprava Benatia a 13.5 ml, vendeva Benatia a 28 ml e comprava Manolas a 15 ml (poi ceduto da Petrachi a 36 ml), perdeva Castan per le note vicende di salute e comprava Rudiger a 13 ml (poi ceduto da Monchi a 35 ml), guadagnandoci senza mai far calare la qualità del reparto.
Le cessioni ci saranno, forse già a gennaio, auspicabilmente “giocatori sacrificabili” non certo le colonne portanti della rosa per non compromettere la stagione.
Anzi meglio se si potesse ripianare parte dei conti già nel prossimo mercato per non dover arrivare a giugno con l’acqua alla gola e svendere qualcuno dei nostri giocatori per necessità: ad esempio accettare proposte indecenti per Koné tipo quella fatta dai nerazzurri in estate.
Mi auguro che Massara, avendo ora il tempo e la possibilità di PROGRAMMARE, riesca ad individuare già da ora i giocatori che potrebbero sostituire al meglio i possibili partenti.
Inutile dire che le nostre ambizioni future passeranno proprio dalle scelte del DS e del Gasp nei prossimi due difficili mercati.
La Roma è bella che finita dal 2010, si parla solo di Fair play finanziario, plusvalenze, bilanci e fantomatici stadi. Risultati sportivi niente
Tirana ti dice nulla?
❤️🧡💛
queste cifre non sono mai precise.
chi volesse capire come stiamo messi senza necessariamente essere un commercialista, dove deve andare a vedere?
grazie.
20 ml si risparmiano mandando via
pellegrini
cristante
dobvik
hermoso
elswaravi
celik
pisilli
bove
baldanzi
Certo… e poi devi comprarne altri 9 meglio
mettici anche Dybala, in una squadra con problemi di bilancio dare tutti quei soldi a un singolo giocatore, per di più a fine carriera, è semplicemente ridicolo.
Allarmismi inutili e insensati. L’accordo del ffp scade a Giugno 2026 ma in quella data non chiude affatto il calciomercato… Quindi, se fosse necessario vendere qualcuno (Ranieri usa il condizionale e fa un discorso generico, non dice affatto che di certo si venderà), lo si vende e si ricompra abbondantemente dopo il 30 Giugno liberi dai vincoli UEFA. Ecco perché Ranieri spiegò che il calciomercato di sofferenza sarà questo concluso e la sessione invernale in arrivo. Troppo difficile da capire per i geni di Repubblica? Naturalmente no, il problema è la mancanza di buonafede.
L’incubo siete voi giornalai che ci ammorbate le giornate con queste notizie senza fondamento reale, estrapolate ad arte, la negatività in cui vivete si respira da questi articoli noiosi e ripetitivi, senza alcuna competenza e dati spiegati, solo gli abbocconi pessimisti ci cadono ancora, purtroppo tanti ancora sono. A gennaio verrà rinforzata la rosa e salutando già qualche esubero che sarà costretto a cercarsi una squadra a scadenza di contratto, quest’anno si và in Champions, forza Roma e buona giornata.
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.