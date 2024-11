RANIERI: “Roma malata, ma la squadra sta reagendo. Il Tottenham non ci farà respirare. Dybala non ha dolorini, averlo o no cambia tanto” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Domani sera la Roma sarà di scena al New White Hart Lane di Londra per affrontare il Tottenham e per questo motivo mister Claudio Ranieri parla oggi in conferenza stampa.

Queste le parole dell’allenatore giallorosso sulla partita di Europa League che attende la sua squadra domani sera:

La partita di domani sarà una partita che conta di più per la classifica o per il morale?

“Non sarà una partita facile e lo sappiamo, il Tottenham nelle ultime 15 partite che ha giocato in Europa ne ha vinte 13 e ne ha pareggiate 2. Stanno in un momento eccellente perché hanno fatto 4 gol al City, ma se vediamo le ultime partite che hanno giocato si hanno perso 2 volte, ma le altre hanno vinto 2 volte appunto con il City, con lo United, con l’Aston Villa. E’ una squadra che macina gioco, ti martella, pressa, vengono sempre in avanti azioni su azioni. E’ quel tipo di calcio che io amo, amo perché dà delle emozioni grandissime ai propri tifosi. L’allenatore sta facendo un lavoro eccellente, meraviglioso, per cui gli faccio veramente i miei complimenti”.

Hummels giocherà visto che ha parlato? Con lui è più utile giocare a cinque?

“Oggi ha parlato lui non perchè giocherà o meno, ma perchè è un grande giocatore a livello internazionale. Sono sereno, la prestazione di Napoli non mi è dispiaciuta, abbiamo perso per una disattenzione, ma la squadra ha reagito bene e questo per me è importante. Si può anche giocare male, ma quello che chiedo è di dare tutto, il 100%. Abbiamo sbagliato, non mi aspettavo quel tipo di partita, avevo chiesto un’azione loro e una noi, e invece siamo stati titubanti ma la prestazione c’è. Siamo come il malato, dove arriva il dottore che cerca l’antidoto giusto per farlo reagire. E stiamo reagendo. Sono moderatamente positivo, non mi aspetto chissà cosa, ma dobbiamo mettere nella testa la voglia di lottare fino all’ultimo secondo”.

Quanto avrebbe voluto evitare una partita del genere? Dybala può giocare?

“E’ una partita che dà tantissimo stimolo. Non ho avuto amichevoli per valutare le opzioni, e questa non è un’amichevole. Il Tottenham non ci farà respirare, e dovremo essere molto scaltri ad affrontarli. Io tengo molto a ogni partita. Dybala si è allenato, non ha dolorini, deciderò domani. Lo ripeto: una cosa è avere Dybala e una cosa è non averlo. L’ho portato a Napoli solo perchè è molto attaccato alla squadra, l’ho buttato dentro solo come ultima spiaggia”.

Il Tottenham concede tanti gol da palle inattive. La scelta di inserire tanti difensori centrali può dipendere anche da quello?

“Lei ha già fatto la formazione, ha già messo i tre difensori. Non era una domanda, era una paraculata questa… Abbiamo studiato il Tottenham, mi piace come attacca, è una macchina che spinge al massimo il motore e dovremo essere molto furbi e far viaggiare la palla velocemente”.

Sarebbe tornato anche per il Leicester?

“Non pensavo minimamente di tornare, le uniche squadre che mi potevano riportare sul campo erano Roma e Cagliari e mi auguravo di non tornare perchè questo significava che stessero andando male. Il Leicester sono sicuro che si riprenderà al più presto, Vardy ancora fa il suo e gli auguro di uscire da questo momento negativo”.





