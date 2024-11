Ranieri copre la Roma e punta su Dybala

AS ROMA NEWS – Claudio Ranieri decide di coprire la Roma. Il tecnico sa bene che a Londra sarà dura: il Tottenham, spinto dal suo pubblico, terrà i ritmi molto alti e presserà i giallorossi. “Non ci faranno respirare, dovremo essere furbi”, l’analisi tattica dell’allenatore ieri in conferenza stampa.

Bisognerà far circolare il pallone velocemente e ripartire negli spazi che gli inglesi inevitabilmente lasceranno. Ma un fattore importante sarà provare a colpire sui calci piazzati, uno dei punti deboli della squadra di Postecoglu (ma anche un aspetto su cui la Roma non riesce ad essere più incisiva da tempo).

Anche per questo Ranieri sta pensando di tornare alla difesa a tre (o a cinque) con l’inserimento di Hummels tra Mancini e Ndicka, e con Celik e Angelino bloccati dietro. A centrocampo sembra invece rimandato il ritorno tra i titolari di Le Fee, con Cristante e Pisilli insieme a Konè.

In attacco rebus Dybala: Ranieri deciderà solo oggi se schierarlo o meno dal primo minuto, ma è molto probabile che l’argentino parta dall’inizio al fianco di Dovbyk e restare in campo per circa un’ora di partita. Resterà fuori Pellegrini: il capitano paga lo scarso momento di forma e partirà dalla panchina. Queste dunque le probabili formazioni ipotizzate oggi dai principali quotidiani in edicola.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (5-3-2): Svilar; Celik, Mancini, Hummels, Ndicka, Angelino; Koné, Cristante, Pisilli; Dybala, Dovbyk.

CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Pisilli, Cristante, Koné, Angelino; Dybala, Dovbyk.

IL MESSAGGERO (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Pisilli, Cristante, Koné, Angelino; Dybala, Dovbyk.

IL TEMPO (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Pisilli, Cristante, Koné, Angelino; Dybala, Dovbyk.

IL ROMANISTA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Pisilli, Cristante, Koné, Angelino; Dybala, Dovbyk.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!