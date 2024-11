Roma, senza Champions conti sempre in rosso: torna lo spettro delle sanzioni Uefa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – I conti della Roma restano in rosso, anche se il bilancio che sarà depositato tra qualche giorno registrerà un leggero miglioramento rispetto alle perdite dell’anno scorso.

Resta però, scrive oggi il Corriere dello Sport, un risultato negativo per circa 81,4 milioni di euro. Crescono le entrate da sponsor e merchandising, ma all’appello manca la voce più importante: i ricavi generati dalla presenza della squadra in Champions League. Aspetto paradossale, se si pensa che la Roma è ancora quinta nel ranking Uefa, dietro dietro solo a corazzate europee come City, Real, Bayern e Liverpool.

La società ha inoltre scelto di inserire nella scorsa annata tutti i costi per il contratto triennale di De Rossi, esonerato a settembre: un fardello aggiuntivo da una decina di milioni, staff compreso.

I Friedkin hanno intenzione di continuare a investire nel club e nella costruzione della squadra con l’obiettivo di riportare la Roma nel palcoscenico europeo più prestigioso, e già a gennaio sono previsti nuovi innesti in rosa. Il problema è che senza una correzione di rotta il club potrebbe incorrere nuovamente nelle sanzioni del Fair Play Finanziario dopo che sarà concluso l’attuale settlement agreement, in scadenza nel prossimo mese di giugno.

Fonte: Corriere dello Sport

