Calciomercato Roma, occasione Rensch per gennaio: il terzino dell’Ajax ha il contratto in scadenza

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Per ora ci sono solo contatti esplorativi, con la concreta possibilità di doversi mettere in fila. Ma la Roma ha già fatto più di un pensierino per Devyne Rensch, 21 anni, terzino destro dell’Ajax che a giugno sarà libero di lasciare i lancieri a parametro zero.

Non è una novità che Ghisolfi stia cercando rinforzi in quella zona del campo dopo aver colpevolmente trascurato la falla a destra nel corso dello scorso mercato estivo. Ora il ds si è messo al lavoro nel tentativo di individuare il rinforzo giusto da inserire in rosa nel corso del prossimo calciomercato di riparazione.

L’occasione Rensch è ghiotta: si tratta di un calciatore molto giovane ma già con una certa esperienza nel calcio europeo, essendo ormai da tempo un titolare dell’Ajax. Il difensore olandese nasce come centrale ma le sue ottime doti tecniche lo hanno portato ad allargarsi a destra. E grazie al suo piede educato e alla sua intelligenza tattica, Rensch può giocare anche a sinistra.

Sul calciatore, come era lecito attendersi, hanno già acceso i fari diversi club europei. In Italia è l’Inter ad aver avviato i contatti con l’entourage del calciatore in vista del prossimo giugno. La Roma però avrebbe bisogno di lui già dal prossimo inverno, e sarebbe pronta ad offrirgli un ruolo di primo piano all’interno delle gerarchie della squadra. Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 10 milioni di euro, ma potrebbe essere acquistato a meno della metà vista la sua situazione contrattuale.

Giallorossi.net – G. Pinoli

