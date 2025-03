Ranieri si affida a Dybala per l’assalto all’Europa

AS ROMA NEWS – I crampi nel finale contro il Como sono l’immagine perfetta del nuovo Paulo Dybala: un giocatore ritrovato, un leader tecnico capace di fare la differenza e un punto di riferimento per compagni e allenatore. Con Claudio Ranieri, l’argentino ha ritrovato serenità e una condizione fisica ottimale, diventando il fulcro della Roma nella corsa all’Europa League. Dybala ha già lasciato il segno nella competizione con una doppietta contro il Porto, ribadendo la sua capacità di decidere le partite da solo. Il copione si è ripetuto contro il Como, e ora la Joya punta a essere protagonista anche nell’andata degli ottavi di finale contro l’Athletic Bilbao.

L’esperienza al servizio della Roma – Queste partite si vincono anche con l’esperienza. Bisogna saperle interpretare e gestire, ed è per questo che servono i senatori. Claudio Ranieri lo sa bene e potrà contare su tre uomini chiave, uno per reparto: Mancini, Cristante e Dybala. Reduce da ottime prestazioni, Mancini tornerà al centro della difesa e avrà il compito di contenere Guruzeta. Accanto a lui Ndicka e Celik, con il turco determinato a esserci per marcare Nico Williams. A centrocampo, con lo squalificato Paredes fuori dai giochi, il compito di dettare i ritmi spetterà a Cristante. E poi serve la qualità. Serve l’uomo capace di cambiare la partita con una giocata. Serve Paulo Dybala. Domani sarà la sua trentesima presenza in Europa con la maglia della Roma, un traguardo simbolico che coincide con il suo momento di forma straordinario. Se c’è un giocatore in grado di fare la differenza contro l’Athletic Bilbao, è proprio lui.

Il sogno del San Mamés – Il legame di Dybala con l’Europa League è profondo. Le lacrime di Budapest dopo la finale persa contro il Siviglia restano una ferita aperta per i tifosi giallorossi. La Joya ha spesso ricordato come alcuni compagni abbiano già vissuto la gioia di alzare un trofeo europeo, con la Conference League. Ora vuole il suo titolo continentale. E vuole riportare la Roma in Champions League, sapendo che la via più rapida passa proprio dalla vittoria della seconda competizione europea. La finale si giocherà il 21 maggio al San Mamés, la “Cattedrale” basca. Per arrivarci, la Roma dovrà prima eliminare proprio l’Athletic Bilbao. Un ulteriore stimolo per Dybala, determinato a trascinare i giallorossi verso un traguardo che sente suo più che mai.

