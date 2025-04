Ranieri: “Siamo molto vicini alla scelta del nuovo allenatore”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Claudio Ranieri si prepara a vivere la settimana più calda della stagione con la consueta lucidità e una buona dose di sincerità. In un’intervista che uscirà domani su Il Messaggero (10 aprile 2025), il tecnico della Roma ha fatto il punto su diversi aspetti cruciali, a pochi giorni dall’attesissima stracittadina contro la Lazio.

Il tema centrale è naturalmente il futuro: “Siamo molto vicini alla scelta“, ha dichiarato Ranieri in merito al prossimo allenatore della Roma. Un annuncio, dunque, che potrebbe arrivare a breve, mentre la società è al lavoro con Ghisolfi per programmare la prossima stagione.

Ma il derby è alle porte, e Ranieri lo sente eccome: “Mi fa piacere aver vinto dei derby, ma è acqua passata. Così come la partita contro la Juventus. La mia mente ora è sul derby. Dobbiamo far bene, dare soddisfazione ai nostri tifosi e lottare“. Un messaggio chiaro alla squadra: serve una reazione, servono i tre punti per rilanciare la corsa Champions e tenere alta la fiammella dell’orgoglio romanista.