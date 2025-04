LIVE IN GIALLOROSSO – Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto dal mondo Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sul mondo Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Per leggere tutte le notizie approfondite e le analisi complete, visita la nostra homepage. Queste le ultimissime di mercoledì 9 aprile 2025.

Ore 14:40 – Bosco di Pietralata, slitta l’udienza al TAR

Nell’udienza odierna al TAR è emerso un errore nell’assegnazione del fascicolo sul bosco di Pietralata: la competenza è della V sezione, non della II. Di conseguenza, è stata disposta la cancellazione della causa e sarà necessario fissare una nuova camera di consiglio davanti alla sezione competente. Si tratta quindi di uno slittamento procedurale in attesa della nuova udienza. Lo riferisce Alessio Di Francesco su X.

Ore 13:30 – Sarà Sozza a dirigere il derby

Simone Sozza è l’arbitro che dirigerà Lazio-Roma di domenica sera. Al VAR invece scelto Meraviglia. LEGGI LE DESIGNAZIONI COMPLETE

Ore 11:20 – Roma, occhi su Lucumí

Anche la Roma ha chiesto informazioni su Jhon Lucumí, centrale del Bologna. Sul colombiano ci sono anche Inter e Napoli. Il classe ’98 ha un contratto fino al 2026 e potrebbe diventare un obiettivo per rafforzare la difesa giallorossa. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:30 – Plusvalenze, torna in ballo anche la Roma

La Procura FIGC ha ricevuto gli atti sull’inchiesta per falso in bilancio che coinvolge il Napoli e, indirettamente, anche la Roma: nel mirino anche l’operazione Manolas-Diawara. Il procuratore federale ha 30 giorni per valutare una possibile revocazione del processo sportivo. Rischio sanzioni per i club coinvolti. (La Repubblica)

Ore 8:50 – Totti chiama Ancelotti: “Se ci pensa…”

Ospite a Mosca, Francesco Totti ha indicato il suo nome ideale per la panchina della Roma: “Ancelotti e Mourinho sono i migliori al mondo. Mourinho lo abbiamo già testato. Se Carlo ci pensasse, ben venga”. (La Repubblica)

Ore 8:00 – Ranieri pensa alla ShoDo per il derby

Pellegrini spera di rientrare in gruppo tra oggi e domani e punta a una maglia da titolare nel derby. Ranieri pensa al doppio 9 con Shomurodov e Dovbyk per sorprendere la Lazio. Senza Dybala, tocca a loro trascinare la Roma. (Gazzetta dello Sport)

IN AGGIORNAMENTO…