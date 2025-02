RANIERI: “Angelino giocatore meraviglioso. Nessuno mi ha chiesto la cessione altrimenti lo avrei accompagnato all’aeroporto. Il georgiano? Non arriva…”

AS ROMA NEWS – Mister Claudio Ranieri si presenta davanti ai microfoni dei giornalisti per parlare di Roma-Napoli, gara valida per la ventitreesima giornata di campionato.

Di seguito tutte le dichiarazioni dell’allenatore giallorosso rilasciate alla stampa nel prepartita e poi al termine del match:

CLAUDIO RANIERI A DAZN NEL TERMINE DEL MATCH

I cambi?

“Avevamo giocato giovedì noi, non potevo rimettere gli stessi perchè poi non ne hanno più. Ho fiducia in tutti, mi sembrava giusto iniziare con 6/11 nuovi e poi cambiare. Il Napoli segna spesso nell’ultima mezzora, sono tutti calcoli da fare…”

Le coppe?

“Il nostro focus è migliorarci. Non prendiamo in giro i tifosi dicendo che puntiamo alla coppa. Il nostro impegno è dare il massimo partita per partita”.

Qualcuno ti è venuto a bussare per essere ceduto?

“No, altrimenti lo avrei accompagnato all’aeroporto… Nessuno vuole andare via, stanno tutti bene a Roma, giuro…”

Come vi approcciate al Milan?

“Squadra piena di talento. Noi andremo a fare la nostra partita, poi vinca chi merita di vincere”.

CLAUDIO RANIERI IN CONFERENZA STAMPA

La strategia come è nata?

“Stiamo giocando ogni tre o quattro giorni. Ho la fortuna di allenare dei ragazzi meravigliosi che spingono al massimo e ho potuto fare dei cambi a Udine. Buon primo tempo, abbiamo fatto un errore e quando lo fai contro questi campioni la paghi. Ma alla squadra ho detto di continuare così e di non farli ragionare. Poi dopo o perdevamo uno o due a zero cambiava poco, vedevo che i ragazzi ci credevano. Dobbiamo dare il massimo, e loro hanno lottato come leoni e l’hanno valuta pareggiare. Questo mi fa enormemente piacere”.

Angelino non aveva mai segnato: vuole spendere qualche parole per questo giocatore?

“Non sapete quanti chilometri fa, è una cosa straripante. Come farà sto ragazzo…è meraviglioso, mi dà serenità sia quando difende che quando attacca. Bravo, bravo, bravo…”

Il ragazzo georgiano (Goglichidze, ndr) arriva a Roma…

“Le hanno detto male, non arriva…”

Come sta Konè?

“Spero che stia bene. Domani valuteremo”.

Continua…

CLAUDIO RANIERI NEL PREPARTITA

Com’è cambiata la Roma?

“Conosco meglio i giocatori e so che quello che mi possono dare. Hanno capito un po’ di più le mie idee ma c’è tanto da lavorare. Il Napoli è una macchina perfetta, ha solo 23 punti in più di noi e ha solo riposato tutta la settimana, noi abbiamo giocato giovedì, però ce la giochiamo. Ho fatto sei cambi per tenere testa a questo Napoli che sta facendo veramente bene”.

4-4-2 o 3-5-2?

“Adesso lo vedrete, comunque non ci siete andati lontani”.

Come mai era meglio questo tipo di schieramento contro il Napoli?

“Ve lo dico poi a fine partita”.

Sul carattere del Napoli

“Il Napoli è un rullo compressore, abbiamo visto che su 37 gol 18 li fa negli ultimi 30 minuti. È una squadra che sa quello che vuole e sa come ottenerlo. Faremo la nostra partita facendo quello che sappiamo fare, se poi vinceranno saranno stati bravi, ma prima lo devono dimostrare sul campo”.