SOULÈ: “Sono arrivate offerte ma rimango qua. Ranieri mi sta dando fiducia, era quello che volevo”

AS ROMA NEWS – Matias Soulè ha parlato al termine di Roma-Napoli, partita conclusa con il punteggio di 1 a 1. Queste le parole dell’attaccante argentino:

Ranieri ti sta dando fiducia.

“Non ho giocato tanto, io mi sono allenato al 100% sempre e ora sono molto stanco, era da tanto che non giocavo così. Sono veramente contento di avere ogni settimana più minutaggio”.

Sui crampi.

“Sì, mi sono venuti a entrambi i polpacci su un passaggio ricevuto da Dybala, non avevo minutaggio nelle gambe, ma se il mister mi manda in campo io mi faccio trovare pronto”.

Sul rapporto con Dybala.

“Lui è mancino come me e vedo come si muove per imparare, lui gioca più dentro il campo, ma provo a imparare sempre da lui, come facevo con Di Maria quando ero alla Juve”.

Sei contento di rimanere a Roma?

“Ho già parlato con il mister è mi ha detto che sarei rimasto qua, sono molto contento di questo. Sono arrivato da poco e spero di rimanere tanto”.

MATIAS SOULE’ IN CONFERENZA STAMPA

Hai fatto vedere miglioramenti. Hai pensato di lasciare la Roma?

“Ho sentito che sono arrivate offerte, la Roma le ha valutate. Io prendo fiducia ogni giorno, volevo restare, ogni giorno mi sento meglio e lavoro al 100% per avere opportunità. Posso dare di più, spero di restare tanto tempo”.

Devi sacrificarti in una posizione differente. Esterno a tutta fascia, sei disposto ad accettarlo?

“Certo. Il mister mi ha chiesto se posso farlo anche a sinistra. Sono disposto a giocare in diverse posizioni per scendere in campo, anche di sacrificio come è successo oggi”.

Su cosa stai lavorando per migliorare?

“Il mister mi chiede di essere più tattico, di non abbassarmi tanto e di prendere palla più avanti. Mi sta dando fiducia, era quello che volevo”.

Quanto ci vorrà per rivedere il Soulè di Frosinone?

“Ho fatto un cambio grande, lavorando e facendo quello che mi chiede il mister farò di più”.

Avendo Dybala davanti c’è qualche consiglio che ti dà?

“Sono sempre con loro, con Leo, con Angelino e Paulo. Sono dei campioni e prova a imparare da loro”