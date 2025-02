ROMA-NAPOLI 1-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma non molla e strappa con orgoglio il pareggio all’Olimpico contro il Napoli. Dopo il gol di Spinazzola nel primo tempo, nel recupero Angelino fa uno a uno.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo questa sera allo Stadio Olimpico per affrontare i partenopei nel match valido per la ventitreesima giornata di campionato:

Svilar 5,5 – Non impeccabile in occasione del gol di Spinazzola. Per il resto poco impegnato.

Rensch 6 – Gioca largo a destra, ma non incide quando prova ad attaccare. Difensivamente non sfigura. Dall’80’ Baldanzi sv.

Mancini 6 – Supporta Rench nei raddoppi su Neres. Si perde Spinazzola in occasione del vantaggio azzurro. Per il resto però la partita è positiva.

Cristante 5 – Schierato al centro della difesa, non è perfetto nella marcatura preventiva su Lukaku. Sbaglia troppo. Dal 64′ Dovbyk 5,5 – Entra per dare più peso all’attacco, ma incide poco.

Ndicka 7 – Nel finale di frazione va vicino alla rete del pari con un colpo di testa respinto da Meret. Nella ripresa duella con efficacia con Lukaku.

Angelino 7,5 – Prima tempo più di copertura, lascia a El Shaarawy il compito di spingere da quella parte. Nella ripresa comincia a macinare fino al bellissimo gol del pari. In stato di grazia.

Soulè 5,5 – Scelte errate nei momenti chiave: sullo 0 a 0 non serve El Shaarawy tutto solo per tentare un sinistro, respinto. Spreca un altro paio di buone chance. Deve migliorare tanto sotto questo aspetto.

Konè 6 – Provvidenziale il suo recupero su McTominay lanciato in porta. Manca un po’ di qualità nella metà campo avversaria. Si fa male dopo uno scontro, Ranieri preferisce non rischiarlo. Dal 55′ Paredes 6 – Un paio di punizioni insidiose.

Pisilli 5,5 – Tanta corsa e applicazione, ma la qualità non è ancora pervenuta.

El Shaarawy 6 – Schierato largo a sinistra, viene ignorato colpevolmente da Soulè prima della rete dello svantaggio. Avrebbe la possibilità di colpire da fuori, ma la mira non è delle migliori. Dal 55′ Saelemaekers 6,5 – Decisivo nella parte finale del match con un assist che evita ai suoi una immeritata sconfitta.

Shomurodov 6 – Si batte con tenacia, qualche errorino ma anche qualche buona giocata. Dall’80’ Dybala sv.

CLAUDIO RANIERI 7 – Stravolge l’assetto con diversi cambi. Le mosse non si rivelano sbagliate, con la Roma che gioca un buon primo tempo, colpita all’unica palla gol creata dagli azzurri. Nella ripresa i giallorossi costruiscono poco ma hanno il merito di non mollare, e nel recupero trovano con merito il gol del pari che permette ai capitolini di continuare la striscia positiva in campionato.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini