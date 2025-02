CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo domenica 2 febbraio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 14:00 – TENTATIVO PER SALAH-EDDINE DEL TWENTE – La Roma sta tentando di convincere il Twente a cedere Anass Salah-Eddine (23), terzino sinistro olandese…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 12:45 – ANCHE LA JUVENTUS SU LEVAK – Il centrocampista della Primavera giallorossa Sergej Levak (18) ora è nel mirino della Juventus: avviati i contatti con l’agente del calciatore croato, in scadenza di contratto con la Roma. (Calciomercato.it)

Ore 12:30 – MARMOL, NO DEL LAS PALMAS – Nuovo assalto fallito della Roma per Mika Marmol (23), corteggiato anche dal Como: nessuna delle due squadre italiane ha però intenzione di pagare i 10 milioni richiesti dagli spagnoli e l’affare è ben lontano dall’essere concluso. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 10:30 – LUCCA, AFFARE RIMANDATO ALL’ESTATE – Ranieri avrebbe voluto volentieri Lorenzo Lucca (24) come centravanti da alternare a Dovbyk ma non è stato possibile accontentarlo: ogni discorso con l’Udinese è rimandato all’estate. (Il Messaggero)

Ore 9:45- DAHL VERSO IL BENFICA – Samuel Dahl (21) spinge per lasciare la Roma: ora in pole c’è il Benfica, disposto a prenderlo in prestito con diritto di riscatto. L’accordo per la sua cessione in Portogallo è vicino. (La Repubblica)

Ore 9:20 – PAREDES RESTA, NIENTE BOCA – Leandro Paredes (30) non si trasferirà ora al Boca: le trattative con il club argentino non sono andate a buon fine. Ranieri se lo tiene stretto fino a giugno, poi in estate il ritorno in patria sarà scontato. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – SPUNTA VAN DEN BOSCH PER LA DIFESA – Viste le difficoltà per Mika Marmol (23), Ghisolfi ha messo nel mirino Zeno Van Den Bosch (21), difensore centrale belga dell’Anversa. Di Cesare (23) e Bertola (21) gli altri nomi al vaglio. (Corriere della Sera)

IN AGGIORNAMENTO…