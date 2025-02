Calciomercato Roma, contatti avanzati per Goglichidze dell’Empoli: offerti 10 milioni, si punta a chiudere

ULTIMO AGGIORNAMENTO – La Roma ha messo sul piatto ben 10 milioni di euro complessivi (parte fissa più bonus) per assicurarsi Saba Goglichidze, difensore centrale georgiano dell’Empoli. Lo riferisce in questi minuti Fabrizio Romano su X. Le trattative sono in corso, scrive l’esperto di mercato.

🟡🔴🇬🇪 AS Roma submit bid worth €10m package for Empoli defender Saba Goglitchidze, negotiations underway. pic.twitter.com/EDFtmViRaF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2025

AGGIORNAMENTO – La Roma sembra decisa a chiudere con Saba Goglichidze, 20 anni, difensore di 191 centimetri dell’Empoli. Il centrale georgiano, che può giocare anche a destra, è l’obiettivo dei giallorossi per colmare il vuoto in difesa lasciato dalla partenza di Mario Hermoso.

Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio in un aggiornamento di pochi minuti fa, Ghisolfi sta accelerando per chiudere l’accordo con l’Empoli. Viste le difficoltà per Mika Marmol, la Roma ha deciso di cambiare obiettivo e di puntare sul giovane centrale ex Torpedo Kutaisi, portato in Italia dai toscani lo scorso gennaio per una cifra inferiore al mezzo milione di euro. Dopo un’esperienza in Primavera, Goglichidze ha esordito in prima squadra lo scorso agosto giocando contro il Bologna.

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Continua la ricerca di un nuovo difensore centrale da parte della Roma e, viste le difficoltà legate alla trattativa Mika Marmol, i giallorossi hanno messo nel mirino un ulteriore profilo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, i capitolini hanno effettuato un sondaggio per Saba Goglichidze dell’Empoli e sono al lavoro per bruciare la concorrenza di Milan e Juventus.

La Roma ha intensificato i contatti nelle scorse ore per chiudere l’operazione in tempi brevi con un blitz di mercato, tanto che si potrebbe entrare nelle fasi decisive già nelle prossime ore. Resta da capire la posizione dell’Empoli, che dovrà decidere se privarsi di Goglichidze. Il classe 2004 georgiano può giocare sia da centrale sia da terzino destro.

Fonte: Gianlucadimarzio.com