RANIERI: “A Dybala dirò di divertirsi, agli altri di correre e lottare. Nessun problema con Hummels, andiamo d’amore e d’accordo” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Mister Claudio Ranieri torna a parlare alla stampa nella conferenza alla vigilia dalla delicatissima gara di andata degli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao. Queste le dichiarazioni del tecnico della Roma sulla partita di domani sera:

Tutti recuperati?

“Stanno tutti bene, tutti disponibili”.

Un ricordo su Pizzul?

“Mi è venuto un groppo, era una persona stupenda, ho sempre bei ricordi, mi dispiace tanto”.

Che sta succedendo con Hummels? Si sente tradito dai suoi comportamenti?

“Ma perchè dovete cercare sempre queste cose? E’ un ragazzo tranquillo, si va a vedere Roma, che è la cosa più bella del mondo. Non c’è nessun problema, andiamo d’amore e d’accordo. Con tutti”.

Dovbyk le ha detto che è in quel modo che va servito?

“Ci manca pure che faccia una cosa del genere… Sono io che gli ho detto cosa deve fare. La cosa che mi ha fatto immenso piacere è che l’ho visto gioire. Non gli ho ancora chiesto come mai lo ha fatto, ma glielo chiederò”.

Ha studiato soluzioni per arginare Nico Williams?

“Quando si gioca a zona si cerca di chiudere settori di campo per mandarlo meno possibile in possesso di palla. Il Bilbao è primo nei dribbling, non c’è solo Williams, e dobbiamo stare molto attenti”.

Come sta Dybala? Cosa gli dirà in qualità di leader?

“Quello che gli dico sempre, di divertirsi. Lui si deve divertire, gli altri devono correre e lottare, lui deve fae alcune cose in fase difensiva e poi deve divertirsi. I campioni non vanno ingabbiati, gli vanno dati palloni perchè trovano varchi che altri non vedono”.

Perchè Pellegrini non si diverte?

“Eh…non lo so. Si diverte, ma non lo dimostra. E’ un ragazzo molto introverso, vorrei che si divertisse di più, che fosse leggero, perchè ha qualità che in pochi hanno”.

Quanto pesa l’esperienza Europea per Pellegrini?

“Tra stasera e domani farò le mie considerazioni. L’esperienza conta tantissimo per me, sono giocatori abituati a giocare a certi livelli”.

La Roma in Europa fa sempre molto bene: è una spinta che utilizza coi giocatori?

“Gli dico che è acqua passata, e l’acqua passata non macina più. Conta il futuro, questo gli dirò”.

Il Bilbao che squadra è? Che insidie ci saranno?

“Le insidie sono quelle di una squadra quarta in classifica, ben costruite, hanno tutti baschi o giocatori della cantera, per cui hanno quel senso di appartenenza incredibile. È una squadra che sta sulle ali dell’entusiasmo. Sarà difficile qui, difficilissima lì, ma lo sarà anche per loro”.

Quanto è stato allenante il Como e quanto cambia rispetto all’Athletic? Quanto conta il recupero di Sancet?

“Cambia molto perché l’Athletic ama giocare in maniera differente, il Como ama tenere palla, loro prendono palla e vanno diretti in porta. Sarà tutta un’altra partita. Su Sancet, bisogna vedere se gioca, e poi se giocherà avremo le nostre qualità per cercare di renderlo il più inoffensivo possibile”.

Sarà una gara difensiva?

“Non lo so, noi proviamo sempre ad attaccare. Quando gli altri sono più bravi mi piace chiudere le porte, ma devono essere gli altri a dircelo. Se possibile attaccheremo noi, se non è possibile ci difenderemo. Non sono mai stato difensivo io, penso sempre a vincere. Non sono mai entrato in campo per il pareggio, cerco sempre la vittoria, non firmo per nessun risultato. Voglio tutto dai miei giocatori, poi accetto ogni risultato, lo sport è questo. Non voglio rimorsi. Voglio che i miei diano sempre il massimo, poi accetteremo qualsiasi risultato. Se uno è più forte, stretta di mano e si pensa alla prossima partita”.

Mancini centrale può essere una cosa anche per il futuro?

“Mi piace avere giocatori duttili, puoi fare dei correttivi nel corso della partita. Poi sarà compito dell’allenatore che ci sarà utilizzarlo dove meglio crede”.

Che differenza c’è tra l’Athletic di ora e quello di quando stava nella Liga?

“Era un altro calcio, 21 anni mi pare, ora è molto diverso, più veloce e tattico”.

Chi è favorito?

“Difficile dirlo, giochiamola e poi vediamo. Non sono preoccupato, ma solo grande rispetto. Non sono mai preoccupato, sono sempre convinto che i miei giocatori facciano una grande partita”.