HUMMELS: “Il mio post era scherzoso, assurdo che qualcuno abbia chiesto un parere al mister”

AS ROMA NEWS – L’ultimo post di Mats Hummels aveva sollevato qualche discussione: nelle foto il difensore appariva in giro per la città, accompagnato dalla didascalia ironica: “L’Oscar per la vacanza più lunga va a…”. Per mettere a tacere le polemiche, il giocatore ha chiarito il senso del suo messaggio con un altro messaggio social.

“Ogni volta che pubblico una mia foto privata a Roma, la gente commenta ‘Vacanza a Roma’. Per questo ho voluto scherzarci nel mio ultimo post“, ha scritto Hummels a margine di una foto che lo ritrae in una posa stupita. “È assurdo che qualcuno abbia chiesto in modo critico a mister Ranieri un parere su questa cosa. Lo rispetto molto e credo nel suo valore“, ha concluso il tedesco.