AS ROMA NEWS – La Roma ha appena reso noto l’elenco dei convocati per la partita di domani sera contro l’Athletic Bilbao: regolarmente in lista Celik, come già anticipato da Ranieri in conferenza stampa. Di seguito il tweet con la lista completa.

