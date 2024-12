RANIERI: “Voglio raggiungere qualcosa di buono per la Roma, arrivare in Europa mi renderebbe felice. Dan Friedkin mi ha detto…”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Claudio Ranieri ha rilasciato un’intervista in esclusiva al sito arabo Koora. L’allenatore della Roma ha parlato della situazione attuale del club giallorosso: “Voglio raggiungere qualcosa di buono in questa stagione e fare di tutto per la proprietà, per i giocatori e per i tifosi. Adesso non stiamo in una buona posizione. Arrivare in Europa mi renderebbe felice. Dan Friedkin mi ha detto ‘Claudio quest’anno sei l’allenatore ma l’anno prossimo sarai l’uomo che può spiegare tutto e guardare tutto‘. Sono felice in questo momento”.

Ranieri ha poi aggiunto: “Ogni situazione può essere una grande sfida. A volte arrivi quando il campionato è già iniziato e devi gestire, come ora. Non ho partite amichevoli per conoscere meglio i miei giocatori ed è difficile per me scegliere, fare un cambio durante la partita e trovare la soluzione giusta. Per questo ho detto ai miei giocatori ‘aiutatemi perché io sono da solo e devo capire 26 persone’.

In una squadra ogni giocatore deve aiutare il compagno. Solo così si può fare qualcosa di buono. Possiamo anche perdere, per me non è importante. Ma voglio vedere la mia squadra lottare fino alla fine della partita. Poi analizzeremo cosa abbiamo sbagliato e cosa abbiamo fatto bene. A Roma sono il quarto allenatore in un anno, ci sono state situazioni diverse e diversi sistemi di gioco ma va bene. L’importante è il lavoro, capire e migliorare”.

Poi un commento sull’evoluzione del calcio in Arabia Saudita: “C’è stato un cambiamento nella mentalità, sono arrivati tanti buoni giocatori, ora è importante capire come si svilupperà la situazione. Cristiano Ronaldo ha fatto pubblicità poi sono arrivati altri buoni giocatori e ottimi allenatori. Adesso l’importante è migliorare”.

Fonte: Koora

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!