Calciomercato Roma: rifiutata una prima offerta di 10 milioni per Di Cesare

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma è alla ricerca di un difensore centrale da regalare a Claudio Ranieri in vista del prossimo gennaio. Tra i nomi fatti in queste ore, resta caldissimo quello di Marco Di Cesare, 22 anni, centrale italo-argentino di proprietà del Racing Avellaneda.

Il club giallorosso, scrive Repubblica.it, avrebbe offerto per il centrale di piede destro ben 10 milioni di euro (7+3 di bonus), cifra però ritenuta insufficiente dagli argentini, che puntano a incassare tutti e 15 milioni previsti della clausola rescissoria per liberare il giocatore.

