Rebus Dybala: El Shaarawy o Solbakken le alternative. Tornano Celik, Bove e Abraham

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Le assenze e la stanchezza sembrano spingere Mourinho a delle scelte quasi obbligate in vista della partita di questa sera sul campo dell’Atalanta.

In difesa tocca a Llorente non far sentire troppo la mancanza di Smalling, a centrocampo Matic ha bisogno di rifiatare, così come Spinazzola sulla fascia: Bove e Celik sono pronti a giocare dal primo minuto, con Zalewski dirottato a sinistra.

In attacco il rebus è legato alla presenza o meno di Paulo Dybala dall’inizio. La Joya non è al meglio, e Mou potrebbe anche decidere di lasciarlo inizialmente in panchina. A quel punto lo sostituirebbe uno tra El Shaarawy e Solbakken.

Le altre maglie sembrano già assegnate: Pellegrini confermato sulla trequarti, Abraham torna ad occupare il posto di centravanti, con Belotti pronto a subentrare.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Celik, Bove, Cristante, Zalewski; Solbakken, Pellegrini; Abraham.

CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2)

Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Celik, Cristante, Matic, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Abraham.

TUTTOSPORT (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Celik, Bove, Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini; Abraham.

LA REPUBBLICA (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Zalewski, Bove, Cristante, Spinazzola; El Shaarawy, Pellegrini; Abraham.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Llorente; Celik, Bove, Cristante, Zalewski; El Shaarawy, Pellegrini; Abraham.