Rebus Dybala: gioca o no con l’Inter? E la Roma prepara un charter per riportarlo subito in Italia

La Joya è stata risparmiata dal ct Scaloni in occasione del primo match dell’Argentina, vinto per 3 a 0 contro l’Honduras, ma è probabile che l’attaccante venga utilizzato almeno qualche minuto per la sfida di mercoledì contro la Giamaica.

La Roma spera di riaverlo a Trigoria già giovedì mattina per l’allenamento a due giorni dalla sfida contro l’Inter, e per questo la società si sta muovendo per capire se sia possibile accorciare i tempi di viaggio, magari condividendo con le altre squadre italiane interessate un volo charter che decolli dagli Stati Uniti subito dopo la partita.

Una volta rientrato a Roma, toccherà a Mourinho valutare le sue condizioni e decidere se mandarlo in campo dal primo minuto o meno. L’allenatore potrebbe anche decidere di farlo cominciare dalla panchina, ma l’ipotesi più probabile è che Dybala parta titolare a San Siro nonostante la condizione fisica non perfetta.

