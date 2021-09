Record di spesa: i Friedkin “battono” perfino Sensi e arrivano a quota 97 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Il mercato più difficile della storia del calcio” — citando la definizione di Tiago Pinto — per la Roma è invece quello più ricco dei suoi ultimi vent’anni. Quindi di sempre, scrive oggi La Repubblica (F. Ferrazza).

Strano ma vero, con una differenza di due milioni di euro, i Friedkin hanno speso anche di più di quello fatto da Sensi nell’estate del 2000 (95 milioni), quella che poi portò allo scudetto.

Il bilancio dei soldi spesi è di 97 milioni di euro, sommando i riscatti di Reynolds e Ibanez, agli acquisti di Abraham, Shomurodov, Vina e Rui Patricio. Investimenti importanti, all’interno di una situazione di bilancio da risanare, che continua a registrare perdite troppo alte (circa 12 milioni al mese).

Per questo motivo Tiago Pinto ha cercato di sistemare i trenta esuberi che si è ritrovato a Trigoria, in particolare quelli con gli ingaggi più alti. Missione fallita con Fazio, Nzonzi e Santon, che non hanno accettato alcuna destinazione, ma che potrebbero ancora finire in qualche campionato col mercato aperto.

Fonte: La Repubblica