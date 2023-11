Renato Sanches, gli esami escludono lesioni: possibile convocazione per Roma-Udinese

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Piccolo sospiro di sollievo per Renato Sanches. Il centrocampista portoghese ha effettuato oggi gli esami strumentali dopo il problema muscolo-tendineo avvertito nei giorni scorsi che gli hanno fatto saltare l’allenamento di ieri.

I controlli svolti nella mattinata hanno escluso lesioni muscolari, e stando a quanto racconta l’edizione on line del Corriere dello Sport, il mediano potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo tra domani e dopodomani. Per lui “solo” un affaticamento muscolare.

Il suo eventuale rientro in campo per la rifinitura potrebbe permettergli di strappare una convocazione per Roma-Udinese di domenica, ma il giocatore non sarebbe nelle migliori condizioni per giocare. Quello che è stato il leitmotiv di questa stagione.

Fonte: Corrieredellosport.it