Renato Sanches si convince, Mourinho lo aspetta prima del Tolosa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Renato Sanches ha deciso: la Roma sarà la piazza giusta per rilanciarsi ad alti livelli, sotto la guida sapiente di Josè Mourinho.

Decisive le telefonate del tecnico romanista e del suo collaboratore, Nuno Santos, che lo hanno persuaso a sposare la causa giallorossa. Inizialmente infatti Sanches voleva trasferirsi in un club che disputava la Champions League, ma la Roma è riuscita a fargli cambiare idea.

Tiago Pinto sta solo aspettando che il giocatore rientri in Europa per affondare il colpo e mettere tutto nero su bianco. Che, appunto, a meno di clamorosi colpi di scena prevederà lo sbarco in giallorosso, con la formula del prestito oneroso a un paio di milioni con diritto di riscatto fissato intorno a 12-13 milioni.

Josè Mourinho spera di averlo a disposizione per l’amichevole del 6 agosto contro il Tolosa. Magari insieme a Scamacca, per poter schierare tutti gli effettivi con un po’ di anticipo sull’inizio del campionato.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Corriere della Sera