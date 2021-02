Repice: “Conosco Allegri e so che ci sono stati dei contatti. A lui piace la Roma…”

NOTIZIE AS ROMA – Francesco Repice, giornalista della Rai, è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport , all’interno della trasmissione “Crossover”, per parlare del presente e del futuro della Roma. Queste le sue dichiarazioni:

Un suo giudizio complessivo sulla stagione della Roma?

Sta succedendo quello che ci aspettavamo, da tifosi speriamo sempre possa essere qualcosa di più. Ad un certo punto nel girone d’andata c’era stata una prospettiva luminosa ma la realtà della vicenda è un’altra e dobbiamo accettarla. Spero che questo nuovo assetto societario porti una rivoluzione a quello che stanno subendo i tifosi romanisti che ormai sono assuefatti dal non successo.

Che cosa pensa della nuova proprietà?

La proprietà si deve far sentire dopo un lungo silenzio, è stato apprezzato che hanno agito nell’ombra senza promettere cose che non potevano essere mantenuto però visto che c’è stato un cambio di atteggiamento ed in questo calciomercato sono arrivati due nuovi giocatori credo anche che sia arrivato il momento di farsi sentire dalle persone che amano questi colori, la società ha acquisito credibilità ma il popolo giallorosso ha bisogno di sentire la voce di chi conduce questa squadra.

Quale sarebbe la “strada maestra” già tracciata per questa squadra?

Credo che Fonseca sia un buon allenatore e una persona molto seria ma la mia impressione è che questo club abbia bisogno di altro e mi riferisco a Massimo Allegri. Negli ultimi dieci anni sono arrivati i giocatori importanti e se la squadra fosse stata guidata da un tecnico che sia dentro che fuori dal campo avesse salvaguardato il suo spogliatoio le cose sarebbero andate diversamente.

Lei crede che mister Allegri sia un’ipotesi percorribile?

Ho la fortuna di conoscere Massimiliano e so che a lui la Roma piace e che i contatti ci sono stati, quindi non vedo perché la Roma non dovrebbe essere un obbiettivo di Allegri, è un grande club.

Si aspetta una capacità di investire intorno ad un allenatore del genere?

Un uomo così ricco se non vuole fare investimenti importanti per quale motivo ha acquistato la Roma?

Che cosa manca a questa rosa con un allenatore top per competere fino in fondo perlomeno in Italia?

Il prossimo anno bisogna trovare un nuovo centravanti, uno di 35 anni non può tenere un altro anno l’intera squadra sulle spalle, bisogna portare un portiere, un difensore centrale, un centrocampista e la punta.

Fonte: Centro Suono Sport