AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le ultime notizie in giallorosso minuto per minuto

Ore 14:00 – Non solo Milik e Vlahovic. Il gm Tiago Pinto starebbe seguendo anche Odsonne Edouard del Celtic per il mercato estivo. L’acquisto di un attaccante che prenderà il posto di Dzeko è una delle priorità della Roma, e il 23enne francese è uno dei profili che piacciono di più. (Francesco Balzani a Centro Suono Sport)

Ore 11:00 – Silvestri, Celik, Tomiyasu, Nandez, Vlahovic e Milik sono i calciatori che la Roma starebbe seguendo con grande interesse per il mercato estivo. I giallorossi cercheranno di monetizzare cedendo Florenzi al PSG e Kluivert, di rientro dal prestito dal Lipsia. In vetrina anche Under. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 10:55 – L’AS Roma ha annunciato una partnership strategica con AIM Sport, società leader nello Sport Marketing e nel Digital Perimeter Advertising, che permetterà l’introduzione della innovativa tecnologia Digital Overlay all’Olimpico.

Ore 10:45 – Roberto Pereyra salterà la gara di domenica contro la Roma. L’argentino è alle prese con uno stiramento al flessore della coscia destra, evidenziato dalla risonanza magnetica di ieri: sarà out per 20 giorni. (Corriere dello Sport)

Ore 10:10 – I Friedkin, insieme a Stefano Scalera, stanno trattando con Vitek un nuovo patto per il nuovo stadio della Roma. Prima offerta del magnate ceco ai texani, che però hanno rifiutato la proposta…VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:30 – Lo spogliatoio giallorosso ha chiesto a Paulo Fonseca e Tiago Pinto di ridare la fascia di capitano a Edin Dzeko. I due portoghesi per ora prendono tempo…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:10 – L’ex presidente della “Ippodromo di Tor di Valle”, Gaetano Papalia, 66 anni, è stato condannato a tre anni di reclusione con l’accusa di bancarotta patrimoniale di due milioni e mezzo di euro della società, in origine proprietaria dei terreni acquistati dall’Eurnova di Luca Parnasi per la costruzione del nuovo stadio della Roma. (Corriere della Sera)

Ore 9:00 – Mario Giuffredi, ieri a Trigoria per incontrare Tiago Pinto e parlare del rinnovo di contratto di Jordan Veretout, ha offerto Hysaj a parametro zero alla Roma per giugno. (Il Messaggero)

