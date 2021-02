Roma in-difesa: Smalling giù, il reparto soffre

AS ROMA NEWS – La difesa della Roma fa acqua. I numeri sono impietosi e oggi sia Il Messaggero (U. Trani) che la Gazzetta dello Sport (C. Zucchelli) si soffermano sul problema mostrato dal reparto arretrato dei giallorossi in questa stagione.

L’aver schierato la squadra con la difesa a tre non sembra aver risolto i problemi della Roma, che incassa ancora troppi gol: un anno fa, dopo 28 partite, i giallorossi avevano subìto 29 reti. Adesso è a 41, ben 12 in più. Problema solo di modulo, visto che un anno fa, fino a questo punto, la Roma aveva giocato sempre, tranne rare eccezioni, con la difesa a 4? O problema di uomini, visto che sempre un anno fa la Roma poteva contare sul rendimento eccezionale di Chris Smalling?

Già, perchè il calo di rendimento del centrale inglese, unito ai suoi continui infortuni e una forma fisica che non riesce più a tornare al top, sta incidendo pesantemente sulla mancata solidità del reparto arretrato. E anche gli altri centrali, tutti molto giovani, hanno commesso errori piuttosto marchiani.

Qualche correzione è possibile, soprattutto per mettere sicurezza alla squadra. Il baricentro che si alza esageratamente, il pressing non omogeneo e la distanza eccessiva tra i reparti sono gli aspetti su cui Fonseca dovrà lavorare maggiormente.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport