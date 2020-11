Caso Diawara, respinto il ricorso della Roma: confermato il 3-0 a tavolino per il Verona

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Niente da fare per la squadra giallorossa: la Corte di Appello della Federazione Italiana Gioco Calcio ha respinto il ricorso della Roma.

È stata quindi confermata la sconfitta a tavolino contro il Verona per 3-0. Questo il testo del comunicato: “La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso della Roma, confermando la sconfitta per 0-3 comminata dal Giudice Sportivo per il match con l’Hellas Verona disputato lo scorso 19 settembre e valevole per la prima giornata del campionato di Serie A. Il Giudice Sportivo aveva sanzionato la società giallorossa con la perdita della gara per 0-3 per aver schierato un calciatore non iscritto nella lista dei 25 giocatori della rosa”.

Adesso ai giallorossi resta solamente un’altra carta, quella di far ricorso presso il Collegio di Garanzia del Coni, che eventualmente discuterà la questione ad inizio 2021.

Redazione Giallorossi.net