Restrizioni della rosa e blocco del mercato: il FPF rallenta la Roma. E Mou ora ha fretta

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Juventus, Milan, Inter e Roma devono chiudere le loro pendenze col “vecchio” Fair play finanziario e per questo motivo i giallorossi stanno conducendo un mercato piuttosto attento ai cartellini dei giocatori, spendendo poco e puntando a giocatori acquistabili in prestito o a parametro zero. L’idea è far contento Mourinho aumentando solo il costo degli stipendi

Discorso simile per la Juventus, che sta conducendo un mercato con un saldo positivo di oltre 30 milioni. Anche l’Inter oggi è sostanzialmente in equilibrio tra entrate e uscite. Tornando alla Roma, il club sta trattando da tempo un accordo, o settlement agreement, su quelle che saranno le sanzioni imposte dalla Uefa. Una risposta ufficiale dovrebbe arrivare nel giro di dieci giorni.

In arrivo delle sanzioni economiche anche se lievi (per l’Inter più pesanti che per la Roma). Ma soprattutto ci saranno delle restrizioni sulla rosa e sul mercato, con l’obbligo di chiudere in attivo il saldo dei trasferimenti della stagione, e con una cifra ancora da quantificare. La pena più severa potrebbe essere il blocco del mercato per una sessione.

Questo spiega l’insistenza delle richieste di Mourinho e la fretta per chiudere le trattative nei prossimi giorni. In questo giro di calciomercato si può rafforzare la squadra, per gennaio invece non ci sono certezze.

Fonti: La Repubblica / Corriere della Sera