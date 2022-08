Juventus, recuperati Szczesny e Bonucci per la gara contro la Roma

AS ROMA NEWS – Massimiliano Allegri tira un sospiro di sollievo. L’allenatore bianconero, a tre giorni dalla sfida contro la Roma, recupera due pedine fondamentali per la squadra.

Sia il portiere polacco Szczesny che il difensore centrale Bonucci sono infatti tornati a disposizione del tecnico toscano e dunque sono da considerare abili e arruolati per la partita di sabato prossimo.

Niente da fare invece per Di Maria, che non tornerà prima di settembre. Out anche Pogba, che dalla prossima settimana dovrebbe ricominciare a correre in campo: per capire quando però potrà tornare a disposizione di Allegri servirà ancora tempo.

Giallorossi.net – F. Turacciolo