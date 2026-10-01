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IL RETROSCENA | Dybala, in estate ci hanno provato Juventus e Napoli: decisivo Gasperini

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Non il rinnovo, già noto, ma ciò che sarebbe accaduto prima della firma. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, durante l’estate Juventus e Napoli avrebbero provato a capire se esistessero margini per riportare Paulo Dybala lontano dalla Roma.

La Juventus avrebbe effettuato un sondaggio sulla situazione contrattuale dell’argentino, mentre anche il Napoli avrebbe manifestato interesse. In entrambi i casi, però, la risposta della Joya sarebbe stata chiara: priorità alla Roma e alla parola data a Gian Piero Gasperini.

Ed è proprio il ruolo del tecnico uno degli aspetti centrali del retroscena. Gasperini avrebbe lavorato sia con il giocatore sia con la società per sbloccare una trattativa che da mesi procedeva a rilento, facendo capire a Dybala di considerarlo una pedina centrale del proprio progetto tecnico.

Il rinnovo fino al 2027 sarebbe poi arrivato anche grazie alla disponibilità dell’argentino a rivedere verso il basso il proprio ingaggio, accettando una struttura contrattuale con una parte fissa e diversi bonus legati a presenze, gol e assist. Ma il dato più significativo resta un altro: Dybala avrebbe avuto la possibilità di valutare altre strade e avrebbe scelto di restare, anche per la fiducia ricevuta direttamente da Gasperini.
FONTE: Gazzetta.it

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